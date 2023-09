Los hinchas del Ajax provocaron la suspensión del clásico ante Feyenoord

Los hinchas de Ajax provocaron la suspensión del clásico ante Feyenoord tras arrojar bengalas al campo de juego cuando su equipo perdía por 3-0.

A los diez minutos del segundo tiempo, el árbitro Serdar Gözübüyük decidió dar por suspendido el clásico disputado en el estadio Johan Cruyff Arena de Ámstderdam.

Con doblete de Santiago Giménez, el hijo mexicano del "Chaco", exjugador de Boca e Independiente, y otro de Igor Paixao, Feyenoord ganaba el clásico por 3-0 desde los 37 minutos del primer tiempo.

The match has officially been suspended. #ajafey pic.twitter.com/GLofVeygzd