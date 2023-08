Facundo Farías, sobre su compañero Messi: "Verlo de cerca es algo único"

El futbolista argentino Facundo Farías, compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, destacó el juego del capitán del seleccionado en el fútbol de Estados Unidos y al respecto aseguró que "verlo de cerca es algo único".

"Tuvimos pocos entrenamientos y minutos en cancha juntos, pero siempre te explica dónde pararte y generar espacios para uno y para él", reforzó el exjugador de Colón de Santa Fe sobre el campeón del mundo en Qatar 2022.

Farías, de 20 años, se refirió además a cómo se adapta al fútbol de la MLS, a la vez que expresó su admiración por el rosarino al reconocer que "no hay nada más lindo que aprender" del mejor jugador del planeta.

"ESTOY TODO EL DÍA MIRANDO A MESSI". Facu Farías habló de cómo es convivir en el mismo equipo que Leo y advirtió que "mi forma de jugar no va a cambiar en ningún lugar".



?? #ESPNF12 | @ESPNFutbolARg pic.twitter.com/i3XuvBex22 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2023

"Me puedo adaptar a otras posiciones, a aprender otros movimientos y disfrutar a Messi, porque no hay nada más lindo que aprender al lado del mejor del mundo", dijo en diálogo con ESPN.

El jugador campeón con el "Sabalero" de la Copa de la Liga 2021 también habló sobre el pase de Messi en la previa al gol de la "Pulga" en el triunfo por 2 a 0 del último fin de semana ante New York RB por la 28va. jornada de la MLS.

“Le pregunté con qué le había pegado y se reía. Dijo que fue de tres dedos; fue increíble. Hasta en cámara lenta siempre como que tiene un segundo de más”, opinó sobre el jugador más ganador de la historia.

Farías, por último, dejó en claro que su intención es "seguir creciendo" como profesional y que no va a "cambiar nunca" su forma de jugar.

"NADIE RECHAZARÍA JUGAR CON EL MEJOR DEL MUNDO". Facundo Farías habló de la decisión de dejar Colón y mudarse al Inter Miami y también señaló su sueño de jugar en la Selección Argentina.



?? #ESPNF12 | @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/AYi2DvMt2R — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2023

"Mantener lo que me trajo hasta acá es lo que me va a permitir seguir creciendo y mejorar muchísimas cosas, pero mi forma de jugar no la voy a cambiar nunca, ni acá, en Colón o en cualquier otro lado", concluyó Facundo Farías.