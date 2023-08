Con otro doblete de Messi, Inter Miami ganó y pasó a octavos de la Leagues Cup

El Inter Miami de Lionel Messi, que volvió a convertir un doblete para el conjunto estadounidense, derrotó por 3 a 1 Orlando City y se clasificó a los octavos de final de la Leagues Cup.

Los goles del Inter Miami fueron de Messi, en dos ocasiones, y del venezolano Josef Martínez, después de un polémico penal sancionado por el árbitro Iván Arcides Barton Cisneros, mientras que César Araujo lo había igualado para Orlando City.

El conjunto que lidera el rosarino se puso en ventaja de la mano del astro argentino a los 6 minutos del primer tiempo, luego de ingresar al área, parar la pelota con el pecho y definir de volea ante la poca resistencia de la defensa rival.

No obstante, Orlando City reaccionó y lo empató a los 16 minutos de la misma etapa después de un tiro de esquina y de una atajada del arquero Drake Callender, dado que el uruguayo Araujo capitalizó el rebote y envió la pelota hacia la red.

Messi, que fue el más peligroso de su equipo en el primer tiempo además de ser el autor del tanto, fue amonestado a los 20 minutos por una entrada sobre el peruano Wilder Cartagena en la mitad de la cancha, en una jugada que graficó los varios encontronazos que tuvo el duelo.

Inter Miami contó con las mejores situaciones de gol en la etapa inicial: la "Pulga" pegó un remate en un poste y el arquero Pedro Gallese le ahogó el festejo con una formidable tapada en un tiro libre.

Sin embargo, el segundo llegó en el complemento a partir de una supuesta falta sobre Martínez dentro del área, que el propio delantero cambió por gol desde el punto penal.

A partir de allí fue todo del equipo del "Tata" Gerardo Martino, que se dio el gusto de hacer debutar al lateral izquierdo Jordi Alba pese a que recién se había sumado al plantel el pasado lunes.

En el tiempo restante de partido no cambió el trámite del juego y el Inter logró estirar la diferencia con el quinto tanto de Messi -segundo doblete- en tres partidos en la Leagues Cup, tras una asistencia de Martínez.

Inter Miami se medirá el próximo domingo con Dallas, que eliminó al Mazatlán, por un lugar en los cuartos de final de la competencia.

