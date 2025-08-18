Abrieron las inscripciones para el programa de Deloitte para Pymes

El programa Mejores Empresas de Argentina, organizado por Deloitte con la colaboración de la Universidad del SEMA, Cadena 3 y Banco Comafi, aceptará inscripciones hasta el 28 de agosto. Este programa ha atraído a varias PYMES en busca de mejorar sus procesos.

Una de las empresas destacadas es Vetson, un laboratorio ubicado en la provincia de Buenos Aires con más de 40 años de trayectoria. Alicia Romero de Colusi, presidenta de Vetson, explicó a Cadena 3 la importancia de participar. "Nosotros somos una empresa muy abierta. Entendemos que tenemos que mostrarnos, tenemos que saber qué trabajo se puede hacer", señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Romero destacó el impacto positivo de las auditorías: "Tener una auditoría de la manera que lo hicieron, fue muy bueno... siempre es un aprendizaje, porque el que viene de afuera ve cómo lo haces y tienes la posibilidad de cambiar o de mejorarlo".

Vetson, que se ha transformado en un centro farmacológico para animales, trabaja en áreas como avicultura, porcinos y también con rumiantes y peces. La empresa tuvo una experiencia satisfactoria en el programa, recomendando a otras empresas participar.

La fecha límite de inscripción es el 28 de agosto. La inscripción se puede realizar haciendo click aquí.

Informe de Guillermo López