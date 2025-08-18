En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mejores Empresas de Argentina

Abrieron las inscripciones para el programa de Deloitte para Pymes

El programa Mejores Empresas de Argentina, impulsado por Deloitte y aliados, invita a PYMES a inscribirse hasta el 28 de agosto. Vetson, un laboratorio destacado, comparte su experiencia positiva en el proceso.

18/08/2025 | 14:30Redacción Cadena 3

FOTO: Abrieron las inscripciones para el programa de Deloitte para Pymes

  1.

    Audio. Abrieron las inscripciones para el programa de Deloitte para Pymes

    Ahora país

    Episodios

El programa Mejores Empresas de Argentina, organizado por Deloitte con la colaboración de la Universidad del SEMA, Cadena 3 y Banco Comafi, aceptará inscripciones hasta el 28 de agosto. Este programa ha atraído a varias PYMES en busca de mejorar sus procesos.

Una de las empresas destacadas es Vetson, un laboratorio ubicado en la provincia de Buenos Aires con más de 40 años de trayectoria. Alicia Romero de Colusi, presidenta de Vetson, explicó a Cadena 3 la importancia de participar. "Nosotros somos una empresa muy abierta. Entendemos que tenemos que mostrarnos, tenemos que saber qué trabajo se puede hacer", señaló. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Romero destacó el impacto positivo de las auditorías: "Tener una auditoría de la manera que lo hicieron, fue muy bueno... siempre es un aprendizaje, porque el que viene de afuera ve cómo lo haces y tienes la posibilidad de cambiar o de mejorarlo".

Vetson, que se ha transformado en un centro farmacológico para animales, trabaja en áreas como avicultura, porcinos y también con rumiantes y peces. La empresa tuvo una experiencia satisfactoria en el programa, recomendando a otras empresas participar. 

La fecha límite de inscripción es el 28 de agosto. La inscripción se puede realizar haciendo click aquí. 

Informe de Guillermo López 

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho