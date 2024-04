Los caídos

María Rosa Beltramo

La clase media es una categoría sociológica de límites imprecisos que de tanto en tanto reclama reformulaciones. El Indec tiene estándares precisos para estratificar a los habitantes del país pero con frecuencia hay gente que se autopercibe como miembro de ese sector a despecho de indicadores que certifican que ha dejado de pertenecer.

La combinación de devaluación, escalada inflacionaria y suba de tarifas está generando movimientos que para un grupo de argentinos significa la degradación de la calidad de vida. No hay dudas de que los más vulnerables perciben la crisis en el estómago, pero la clase media viene evaluando sus perspectivas por el porcentaje de incremento de su prepaga.

Nunca como en esta época se usó el acceso a ese tipo de prestaciones para medir la pertenencia a un sector aspiracional. Esos aumentos llegaron a opacar los problemas derivados de la suba de las cuotas de los colegios privados o la recategorización de los usuarios del gas y la electricidad.

Fue precisamente Claudio Belocopitt, el director de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS) el encargado de poner blanco sobre negro el futuro de sus clientes.

“Se supone que los números deberían normalizarse y las empresas, actualizar los ingresos. A eso apostamos. Si no sucede, la gente se va a caer del sistema” dijo.

Poco después los dueños de las prepagas serían acusados de cartelización y, con la aspereza que lo caracteriza, el presidente Milei reposteó el mensaje de una de las cuentas que sigue y que responsabilizó al dueño de Swiss Medical de los aumentos desmedidos.

"Este garca (SIC) maneja el monopolio de las prepagas, básicamente caza en un zoológico y hace lo que quiere. Es el dueño de Swiss Medical y presidente de las empresas de medicina prepaga. Así que tengas la prepaga que tengas, todas dependen de Claudio Belocopitt”.

Sin un argumento claro para justificar los retoques permanentes, el empresario terminó por recordarle a quien lo entrevistaba que en el primer escalón del sistema está la salud pública con los hospitales abiertos a la demanda de cualquier persona, en el siguiente las obras sociales creadas por los sindicatos y, finalmente, las prepagas que -admitió- “no son para todo el mundo”.

Aunque por circunstancias del momento parecen enfrentados a muerte, discursivamente Milei y Belocopitt están muy cerca. El presidente no se refería a las prepagas sino a las tarifas cuando dijo que “Si no te podés comprar un Lamborghini es porque tu salario no da”.

“No es que son caras -teniendo en cuenta valores de referencia en Europa son irrisorias- sin subsidios, lo que hay que entender es que no es gratis y que 20 años de populismo nos dejaron pobres”.

En el caso de Belocopitt, el Lamborghini viene a ser el acceso al tercer escalón y si no hay recursos para pagarlo quedan los otros dos.

Según los datos que maneja el empresario, el 15 por ciento de la población tiene prepaga y él es optimista respecto al futuro de la actividad.

“La mitad no tiene problema con el aumento de la cuota porque le da la prepaga su empresa. Del otro 50%, la mitad paga muy poco porque deriva aportes. De la parte que queda, que son los que pagan la cuota 100 por ciento de su bolsillo, un alto porcentaje es ABC1. Es la gente que se va de vacaciones a Punta del Este y paga 400 dólares por ver un recital afuera”.

Claro que se reserva para el final la parte negativa. “Hay otro porcentaje que llega a pagar la cuota con sacrificio. Esos son los que pueden tener un impacto”.

A juzgar por los reclamos de estos últimos días, los que temen perder la prepaga esconden un miedo mayor, que es el de caerse del grupo al que siempre han pertenecido. Y ya se sabe, cuando el agua le llega al cuello a la clase media, significa que ya tapó a los de más abajo.

