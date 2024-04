Prepagas: ¿cuándo se van a juntar la macro con la micro?

Adrián Simioni

El riesgo país perforó los 1.200 puntos, el más bajo en cuatro años. Es porque suben los bonos, las acciones, todo, mientras el dólar está de tranquilo para abajo. Para algunos, es el inicio de una mejora macroeconómica, la respuesta de los inversores a la osadía de Milei de bajar el gasto público como sea para frenar la inflación. Para otros, es sólo especulación cortita: capitales que entran con dólares, compran bonos y planean venderlos apenas vean la señal de que un dólar tan barato es insostenible.

Pero es una mejora macro. Ahora, ¿por qué no lo vemos ya en la micro, en nuestros bolsillos, que son más micro que nunca?

Un buen ejemplo es el de las prepagas, que subieron sus cuotas entre 135 y 170% desde diciembre. El ministro de Economía, Toto Caputo, las acusó de haberle declarado la guerra a la clase media. Y al mismo tiempo dijo, desconcertado: “Ya no hay razones macroeconómicas para que haya inflación”.

Ahí está: la macro está lista; la micro, no.

¿Por qué? Es que el aumento de las prepagas no es mayormente ya producto de la inflación. Por supuesto que carcome nuestros bolsillos como cualquier aumento. Y obvio que impactará en los índices del Indec.

Pero no es el resultado de un fenómeno monetario, no es una emisión de dinero actual. Si no, todo estaría aumentando tanto como las prepagas. En todo caso, estos aumentos de hoy son por la emisión de los últimos años, que en las prepagas tuvo un efecto retardado porque los gobiernos K emitían pero tapaban el sol con la mano prohibiéndoles que subieran sus precios a sectores a los que podían reprimir, como las prepagas.

Miren este dato, por ejemplo: el año pasado la inflación fue de 211%, mientras autorizaron que las cuotas de las prepagas subieran sólo 165%. Y no fue un solo año. Es lo mismo que hicieron con las tarifas de la luz y el gas, sólo que a las prepagas no las subsidiaban.

Entonces lo que estamos en riesgo de vivir es un apagón de la salud. Lo mismo que hubiera pasado con la luz si no la hubieran subsidiado para compensar las tarifas congeladas.

El apagón está desde hace rato. Pero sólo culpamos a las prepagas. Miren las obras sociales: sus ingresos también subieron menos que la inflación, pero más que las prepagas: 166% el año pasado contra 137% de las prepagas. Lo que pasa es que no vemos que la obra social nos cobra más porque nos lo descuentan de nuestros sueldos, que el año pasado subieron más que las cuotas de las prepagas. Son tarifazos que no salen de nuestro bolsillo porque el dinero que les damos nunca llega a entrar. Sin embargo la mayor parte de los servicios de las obras sociales están cortados de hecho; no te cubren casi nada; te cobran copago… y a nadie llama la atención.

Lo que está sucediendo con las prepagas no es inflación en su definición clásica: es uno de los últimos precios que queda por reacomodar, junto a los servicios públicos, cosas como los seguros (voy a hablar de eso en Ahora País) y, por supuesto, el salario y los ingresos. Por eso lo de las prepagas y las obras sociales no se va arreglar de ahora en más en lo macro, sino en lo micro. Hay que hacer cambios legales para que efectivamente haya competencia; para asegurar que lo que aportamos cuando somos jóvenes y sanos no se pierda cuando ya somos mayores y enfermos y nos cambiamos de obra social; para asegurar que la Superintendencia de Salud vaya liquidando a obras sociales y prepagas que te cobran y no cumplen el Programa Médico Obligatorio y para muchas cosas más.

Con muchísimo esfuerzo estamos dejando de emitir. Ahora hay que limpiar los despropósitos que se hicieron durante tantos años. Es hora de agarrar la micro para que nuestros bolsillos se empiecen a encontrar con la macro.