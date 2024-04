La factura del gas nos quemará en las manos más de lo que pensábamos

Adrián Simioni

Ya habíamos hablado mucho del fuerte aumento que tendría el gas que hemos comenzado a consumir este mes. Sobre todo para quienes no cuentan con ningún subsidio. El gas sube casi 200%, o sea que casi se triplica en su precio. En cambio en los segmentos subsidiados, los N2 y N3 el aumento es menor a la inflación, así que, en realidad, el precio en términos reales será menor al que se pagaba hace un año.

Pero ahora se sabe que el monto final que vamos a pagar en la factura aumentará mucho más que eso. ¿Por qué? Porque, además de subir el precio del fluido en sí mismo, el gobierno aumentó fuertemente el cargo fijo que pagamos en la factura. El cargo fijo es lo que pagamos para tener disponible el servicio cuando querramos, lo usemos o no, consumamos gas o no. De ahí se cobran las distribuidoras, las empresas que no extraen el gas, sino que lo llevan casa por casa.

Esas tarifas también venían muy atrasadas. Y ahora se dispararán. No solo el cargo se multiplica en algunos casos por 14 veces, sino que además antes se cobraba en forma bimensual y ahora lo tendremos que pagar mensualmente, con lo que se multiplica por 28. Eso es para un usuario sin subsidio.

En los clientes con subsidio total el aumento es mucho mayor, porque su cargo fijo venía muy subsidiado y ahora esa subvención se terminó. Hay cargos en estos casos que se multiplican hasta por 40.

En definitiva, a raíz de toda esta situación, y combinando todas las subas, el precio del gas y el costo de distribuirlo, la factura promedio final para los usuarios de bajos recursos, por ejemplo –los N2 que tienen subsidio pleno- superará con comodidad el 500%, es decir, se multiplicará por 6.

En definitiva, según los datos oficiales del gobierno, los hogares que consuman en torno a los 100 metros cúbicos de gas pagarán en promedio una factura final de poco más de 24 mil pesos si son N1 (es decir, si no tienen subsidio); de poco más de 23 mil pesos si son N3 (es decir, si tienen subsidio parcial) y de menos de 16 mil pesos si son N2 (o sea, si tienen subsidio pleno).

Va ser mucho más caro que lo que costaba, pero cualquiera de las tres facturas seguirá siendo menor a la de un servicio de cable con el pack fútbol.