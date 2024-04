Aumento de las prepagas: en 12 años de regulación de precios aumentaron 8.000%

Luego de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, criticando a las empresas privadas de salud por los aumentos en sus tarifas que superan el 100% desde diciembre; las cámaras empresarias solicitaron una reunión con el funcionario para tratar la situación.

Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), defendió los aumentos de las prepagas, y dijo a Cadena 3 que en los últimos 12 años las entidades de medicina privada han sobrevivido a regulaciones de precios y aumentos en costos. A modo de ejemplo, mencionó que los medicamentos han aumentado un 20.000%, mientras que la cuota solo lo hizo en un 8.000%.

En este marco, afirmó que los argentinos pagan impuestos para tener acceso a servicios sanitarios y que las prepagas deberían ser consideradas como un complemento a estos servicios estatales y no como una carga adicional para los ciudadanos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Prácticamente el 97% de los argentinos somos pobres ante el sistema de salud, por lo cual se requiere un sistema solidario, pero no se puede hacer un sistema solidario con el bolsillo solamente de la gente, particularmente pagando todo el 100% de su propia prestación. Es un escenario complicado porque uno no puede dejar de advertir la contraparte que es el afiliado que hoy recibe el peso de lo que no se hizo en los años anteriores", reconoció.

Según explicó, el aumento del costo del servicio prepago se debe tanto al incremento del costo de vida como al hecho de haber incorporado nuevas enfermedades y tratamientos a su cobertura durante estos años. Y en esa línea, destacó la necesidad de mantener un sistema solidario para garantizar el acceso generalizado a la atención médica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Los servicios, y particularmente los servicios de salud, entran tarde a los procesos inflacionarios, no les pasa lo mismo a los bienes, que los remarcan en la estantería. El servicio entra más tarde, y particularmente en nuestro caso como un servicio regulado, que no solamente entrábamos tarde porque había que esperar un mes como mínimo para la comunicación de los precios, sino que después estaba regulado y en los últimos seis meses del año estuvo congelado", argumento. Y agregó: "Para que la gente recuerde, cuando alguien dice, pero tres meses aumentaron el 100%, sí, bueno, pero el año pasado también se había perdido el 100%".

Al ser consultado sobre si se ha producido una baja en el número de afiliados debido al aumento en las tarifas, Magonza confirmó esta tendencia pero negó una correlación directa entre ambos fenómenos.

Según el presidente de Acami, los afiliados eran conscientes de que la cuota prepaga aumentaría, ya que en comparación con otros costos de vida, como la canasta básica alimentaria, el aumento de las prepagas fue menor.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"La Canasta Básica Alimentaria durante estos mismos 12 años que nosotros aumentamos 8.000%, aumentó 37.000%. O sea, la gente cuando iba a comprar los elementos básicos para cocinar, para lo que tenía que ver con su vida diaria, sabe que le aumentó 37.000%, y la cuota le aumentó 8.000, sabía que esto en algún momento iba a aumentar", explicó.

Finalmente, Magonza expresó su deseo de que el Estado brinde un marco jurídico adecuado para poder ofrecer planes más económicos a la población y mantener la misma calidad y cantidad de servicios.

Entrevista de Miguel Clariá