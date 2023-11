Ídolos impacientes

María Rosa Beltramo

El mismo día que el Kun Agüero dijo que las dificultades para cargar nafta lo habían puesto al borde de agarrar su auto a patadas, L-Gante vio con preocupación que su camioneta se detenía en plena ruta cuando, yendo de La Plata a Canning, se dio cuenta de que había agotado hasta la última gota de combustible.

Las reacciones del ex futbolista y el cantante fueron usadas por todos los medios que recibieron como un regalo del cielo la queja de dos famosos después de todo el día de aburridas notas con ignotos automovilistas obligados a comentar para la tele qué lugares habían recorrido hasta dar con la nafta que necesitaban.

El ex goleador de Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona suele exhibir cierta intemperancia en las intervenciones que tiene en el streaming.

Argentina lo enoja porque ha pasado más de la mitad de su vida en países que tienen resueltas algunas de las cuestiones que por acá todavía están en veremos.

"No tiene filtro" comentan, sonrientes, los que disfrutan de las quejas de Agüero porque advierten que siempre hacen blanco en el gobierno.

El líder de la cumbia 420 mezcló un problema coyuntural -la falta de aprovisionamiento de las estaciones de servicio- con una imprevisión imperdonable: olvidó cargar combustible.

Un fanático viralizó la imagen del músico detenido a un costado del camino. "Es cierto. Gasta mucho esa camioneta, es la V6" (una impresionante Mercedes Benz negra con toda clase de prestaciones que, no obstante, no anda con el tanque vacío).

El autor de "Pistola remix" reposteó el video acompañado de un reclamo perentorio: "Hagan llegar la nafta, giles".

El ex delantero que durante un período breve y ahora lejano hizo tan felices a los hinchas de Independiente, es citado con frecuencia por dirigentes de la oposición que aplauden sus críticas al país que lo vio nacer y avalan su negativa a mantener una conducta tributaria similar a la que muestran los ciudadanos del primer mundo.

El Kun, ya se sabe, resistió todo lo que pudo el pago del impuesto a la riqueza y se armó de argumentos parecidos a los que suelen esgrimir algunos libertarios.

“¿Sabés dónde viven los billonarios, trillonarios o quintillonarios? Florida no tiene patrimonio (se refiere al impuesto al patrimonio), Gran Bretaña no tiene patrimonio, Madrid no tiene patrimonio, Singapur no tiene patrimonio, Dubai no tiene patrimonio. Pero estoy hablando de los países que vas a relajarte a vivir la vida. Se van todos ahí. ¿A dónde vas a ir?”.

Pero volviendo al problema de estos días, la demora en el reabastecimiento de gasolina le provocó al Kun un brote de malhumor de esos que le hacen lanzar insultos furibundos.

Debe ser cierto que el dinero y la fama cambian a la gente. El tipo que ahora no aguanta una espera de media hora ante el surtidor, es aquel niño de Los Eucaliptus que domesticaba el hambre en la fila del comedor comunitario.

La forzosa paciencia de entonces se transformó en la sobreactuada intemperancia de estos días. Antes tenía todo el derecho del mundo a la protesta; lo de ahora se parece demasiado al berrinche de un millonario con demasiado tiempo libre.

