Abuso express

María Rosa Beltramo

Italia continúa debatiendo un fallo que divide al país entre indignados y sorprendidos pero que no tiene indiferentes.

Sucede que un tribunal absolvió al portero de una escuela, acusado de manosear a una estudiante porque consideró que el acto fue muy breve.

La víctima es una romana de 17 años. Cuando subía las escaleras para dirigirse a clase sintió que le bajaban el pantalón y una mano la tocaba por debajo de su ropa anterior.

El episodio ocurrió en abril de 2022, en la secundaria Roberto Rossellini de la capital italiana, la alumna insistió en llevar el caso a los tribunales y ahora se ha expedido la 5 Sección Penal.

Los magistrados absolvieron al agresor al considerar que el contacto duró entre "5 y 10 segundos", no fue fruto de la insistencia y fue casi "un roce" sin intención "concupiscente".

Antonio Avola, de 66 años, el portero, admitió lo sucedido, sostuvo que sabía que no tenía el consentimiento de la adolescente para tocarla pero dijo que "fue una broma".

Youtubers, influencers y personalidades del deporte y la cultura manifestaron a través de las redes su consternación por un fallo que implica un retroceso sobre principios que ya nadie discute.

Francesco Cicconetti, un influencer escribió en TikTok: "¿Quién decide que 10 segundos no es mucho tiempo? ¿Quién cronometra los segundos mientras te acosan?".

"Los hombres no tienen derecho a tocar el cuerpo de las mujeres, ni siquiera por un segundo, y mucho menos 5 o 10".

La decisión judicial transparentó lo normalizado que está el acoso sexual o tal vez la falta de reflejos de los magistrados para entender que hay conductas que la sociedad actual ya no está dispuesta a aceptar.

"¿Los jueces dictaminaron que estaba bromeando? Bueno, no era una broma para mí", dijo la estudiante al diario Corriere della Sera.

“El conserje se acercó por detrás sin decir nada. Metió las manos por debajo de mis pantalones y dentro de mi ropa interior.

"Me tocó el trasero. Luego, me levantó, lastimándome las partes íntimas. Para mí, esto no es una broma. No es así como un anciano debería 'bromear' con un adolescente".