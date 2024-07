"Sueños como cuchillos", un libro de cuentos de Gabriela Mayer

Una pareja que se resigna a dejar de volar como al principio, una invasión de cucarachas, un maestro enloquecido por la recuperación de las Malvinas, una prima llena de misterios, un reloj a cuerda destinado a enloquecerlo todo.

Los relatos de Gabriela Mayer le hacen honor al título de su libro: parecen sueños capaces de hacer daño, aunque orillan la realidad y a menudo son consecuentes con la mirada sorprendida de una niña destinada a presenciar cómo el mundo de los adultos se dobla sobre sí mismo.

Con un estilo directo, filoso, al mismo tiempo alucinado, Mayer nos conduce por estas historias que mezclan la familia con el horror, el desconcierto y la pena. Un recorrido por la rica tradición de la literatura fantástica rioplatense que es también realismo crudo y desgarramiento.

Una prosa contundente que vuelve a Sueños como cuchillos un libro destinado a permanecer, como una cicatriz, en nuestra memoria.

"Hacía tiempo que no volábamos y llegó un día en el que ya tampoco pudimos flotar. No es tan grave, le dije yo. Claro que no, me respondió él. Si la mayoría de la humanidad camina. Por la casa empezaron a resonar mis pasos, más ligeros, y los suyos, más pesados. Cada tanto nos seguíamos, pero otras simplemente cada uno iba por su lado. Es lindo caminar, me dijo él. Sí, la verdad que sí, dije yo. Volar era muy cansador. Y flotar, también. Ya no quedaba rastro de nuestras alas. Y, cuando intentábamos flotar, apenas nos elevábamos unos centímetros." - Del cuento "Reptiles"

Sobre la autora

Gabriela Mayer (Buenos Aires, 1971) se graduó en Ciencias de la Comunicación en la UBA. Publicó los libros de cuentos Los signos transparentes (2003), Todas las persianas bajas, menos una (2007) y El pasado sabe esperar (2018). Sus relatos también integran antologías y publicaciones de Argentina y del exterior.

Actualmente colabora como periodista con Infobae Cultura y está a cargo del área de prensa del Goethe-Institut Buenos Aires. Fue editora durante más de veinte años del servicio español de la Agencia Alemana de Prensa (dpa).

Obtuvo varios premios y menciones en diversos certámenes literarios. Con su relato “El jueves del sillón” ganó el primer premio del XV Concurso Leopoldo Marechal en 2008 y “La terraza” recibió el segundo premio del Concurso de Cuentos Victoria Ocampo 2015 “Nelly Arrieta de Blaquier”.