Diego Golombek explica cómo usar la ciencia para crear "buenas ideas"

Diego Golombek invita a explorar la fascinante ciencia detrás de las ideas innovadoras en su libro, "La ciencia de las buenas ideas". En esta obra apasionada y documentada, Golombek busca descubrir los procesos que nos llevan a ideas que no solo resuelven problemas, sino que también abren nuevos horizontes.

El escritor y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) dialogó con Cadena 3 y señaló que "hay una ciencia de las ideas, y más que una ciencia una neurociencia, y es sorprendentemente simple".

En ese marco, sostuvo: "Si tuviera que spoilear esa ciencia, la receta de las ideas científicas sería trabajo-trabajo-trabajo-disrupción. Trabajo para hacerte experto en el tema y disrupción para correrte del tema y que el cerebro pueda asociar estos conceptos y llegar a esas ideas nuevas".

Desde la psicología y la neurociencia hasta la economía y la inteligencia artificial, Golombek nos guía con una prosa rigurosa pero accesible a través de los misterios del pensamiento creativo. Según el autor, las ideas no son fruto de la magia o la inspiración repentina, sino de procesos complejos en el cerebro humano que pueden ser entendidos y, en cierta medida, entrenados.

Comentó que su obra trata de las cosas que pasan todos los días, y trabaja en la decisión de las cosas cotidianas.

"Para el mundo de las ideas, la disrupción es hacer otra cosa. Es no quedarse concentrado con ese problema que te quema las pestañas, sino darte permisos para ir a dar una vuelta, pasear, juntarte con amigos, dormir un rato; y en ese momento que te parece que no pasa nada, pasan un montón de cosas, porque nunca no pasa nada en el cerebro", explicó.

Y amplió: "Cuando te parece que estás en un ocio absoluto, hay una red neuronal por defecto que se activa en el cerebro y es uno de los fenómenos más creativos que puede haber, y eso es una gran disrupción".

En esa línea, aseguró que "permitirte no hacer nada es una gran disrupción", y agregó que "hay que permitirse el lujo del ocio porque ahí van a venir ideas maravillosas".

Además dijo que "la ciencia no es para genios, sino para cualquiera que se apasione". Y comentó que a él le gusta contar "la ciencia de todos los días, de las cosas cotidianas".

Por último, habló de su profundo interés en hermanar la ciencia y la comunicación: "Yo vengo de la comunicación, después empecé a hacer ciencia y luego junté los dos mundos. Y creo que la ciencia no es ciencia hasta que no se comunica".