"Conurbano salvaje", el libro que relata la historia de un lugar "sin Estado"

El libro "Conurbano salvaje", de Daniel Bilotta, es algo así como una rendija para poder espiar, observar, tratar de entender de qué hablan cuando nos hablan del conurbano, ese territorio que reúne 10 millones de personas y que define elecciones

Lo escribieron dos periodistas muy destacados, Carlos Raimundo Roberts y Daniel Bilotta, periodistas de la Nación y cuenta con prólogo de Jorge Fernández Díaz.

"Todo lo que se vende es producto del robo, y probablemente quien vaya a comprar no viva eso como que está adquiriendo el producto de un delito, porque también falta el Estado. Y si falta el Estado, falta la ley. Y sobre todo falta el Estado en una crisis que tiene hace más de 30 años que afecta a la educación pública y donde todos, primariamente, nos educamos para comprender cómo es vivir en la ley. Esto no significa que todo el mundo esté con un cuchillo entre los dientes ni con un revolver en la mano, sino que los códigos de convivencia aquí en el Comorbano se dan de otra manera", explicó el autor a Cadena 3.

Entre los relatos que dan cuenta de la idiosincrasia de este territorio, Bilotta describe la forma en que puede rescatarse un auto en Villa Fiorito si es robado: si se tiene un amigo que es poderoso y es amigo de otro poderoso en esa zona periférica.

En el conurbano el principal negocio es la pobreza

"Si te roban el auto y vos tenés un amigo poderoso, alguien dice, che, te equivocaste, devolvé ese auto y te lo devuelven. O sea, estamos hablando de una sustitución del Estado hasta extremos", contó.

Y contó la historia del capítulo "Milagro en el Infierno": "El padre Tano es un cura que reivindica su condición, porque lleva adelante una obra descomunal y para la que recibe muchísima inversión privada, fue víctima de un robo", dijo.

"El código no se altera, digo que predicar la fe, en los términos que sean, de otro modelo de vida, tiene riesgo siempre en el conurbano. Son muchos ejemplos, te vas a encontrar con un montón", agregó.

"El libro en crónicas, no en argumentaciones sociológicas ni psicosociales, llega a la conclusión de que esto es el retrato de la desigualdad, del caciquismo, de la desmesura, de la ilegalidad consentida y naturalizada", dice Jorge Fernández Díaz en la presentación.

"En el conurbano el principal negocio es la pobreza, y mientras ese negocio siga siendo el principal, es muy difícil que el resto de la Argentina pueda generar riqueza", sentenció el periodista.

"Hay gente que gana mucha plata con los pobres. Este no es un problema solo del peronismo que tiene preeminencia en ese sector, también de la oposición por su enorme y flaca presencia", agregó.

No obstante, el autor destaca al Conurbano como una fuente de creatividad y rebusque: "El 'transporte público' es un Falcon de los años '50, que probablemente no figure ya en el registro nacional automotor, probablemente alguien lo compró en un desarmadero para poder ganarse un peso cuando se dio cuenta que no había líneas de colectivos, porque el conurbano tiene 40% de su territorio convertido en zonas rurales, es decir, que tiene calles de tierra, entonces no es rentable para una empresa de transporte arriesgar una unidad en una zona donde además todo es riesgo".

"El Conurbano es una fábrica de ingenio también, hay chicos que se levantan con mucha gana de hacer arte y hacer cultura. Todo eso está en el conurbano, insisto mucho, es un lugar diverso y hay muchísimo color y diversidad", destacó.

El Conurbano es también hogar de cientos de inmigrantes paraguayos que emigran, cuyos estudiantes superan largamente a sus compañeros nativos argentinos en lengua y en matemáticas.

"Esos son testimonios reales, que quede conmovido con otros, con la capacidad de buscar el progreso de lo que menos tienen, un afán de superación para ser reconocidos como ciudadanos", agregó.

Y destacó la importancia de que los testimonios del libro fueran reales: "Puedo asegurar que todos los testimonios son reales, que caminé, que hablé con esa gente, que perdí tardes y que como siempre pasa también no tuve ningún riesgo terrible pero tuvimos que asumirlos porque hay barrios que no podés entrar si no te habilitan".

Entrevista de Miguel Clariá.