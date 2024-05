Toto Caputo y la luz: ¿héroe o villano?

Adrián Simioni

El gobierno consiguió ayer algo muy importante. Logró que las petroleras que extraen gas y que las generadoras que usan ese gas para generar electricidad acepten cobrar sólo la mitad y en bonos de una deuda gigante de 2.200 millones de dólares que el Estado tiene con ellas.

¿Cómo se generó esa deuda? Es por los subsidios a la luz. Nosotros hace dos décadas que no pagamos el precio real de la luz porque los gobiernos K congelaron siempre las tarifas de las distribuidoras eléctricas. Las eléctricas, como no les entraban recursos, no podían pagarles a los que generan la luz. Ahí entraba el Gobierno a través de Cammesa, la empresa mixta que intermedia entre distribuidoras y generadoras de luz. ¿Qué hacía Cammesa? El gobierno emitía pesos, se los daba a Cammesa y Cammesa les pagaba a los generadores lo que no pagaban los distribuidoras. Era cada vez más, porque la inflación subía los costos de la luz y las tarifas seguían iguales.

Milei llegó para frenar la inflación. Entonces subió las tarifas para que las eléctricas puedan volver a pagar la luz a las generadoras. Pero claro, eso demoró y aún no terminó. Entonces en diciembre, enero y febrero las generadoras y las gasíferas no recibieron nada. Y acumularon una deuda de 2.200 millones de dólares con Cammesa.

El sistema quedó al borde del apagón. ¿Cómo hace toda esta cadena para seguir funcionando si nadie le paga a nadie? El ministro Toto Caputo dijo: les pago la deuda con un bono en dólares, a 14 años y acepten porque a cambio estamos reconociéndoles las tarifas reales y van a dejar de depender del gobierno para cobrar. Las empresas le dijeron “ni loco”. Ese bono cotiza al 50%. Es aceptar que nos robes la mitad de la deuda. Hubo mucha tensión. Y al final las empresas aceptaron.

Eso es muy importante. Primero porque aleja el riesgo inmediato de que el sistema dejara de funcionar, de que efectivamente hubiera apagones. Segundo porque consolida el superávit fiscal que logró tener el gobierno: si hubiera que pagar todos esos pesos, 20% del ahorro que hubo se esfumaría. Hay una cosa en duda: no se sabe si esto va a ayudar a que haya inversiones en el sector porque normaliza el proceso de sincerar las tarifas o si será un precedente malísimo porque al fin y al cabo es un default parcial.

Mientras, Caputo recibe, cómo no, acusaciones. Unos lo acusan de haberse pagado a sí mismo, porque una de las mayores acreedoras es la generadora Central Puerto. Pero resulta que Caputo hace más de dos años que dejó de tener acciones allí. Y, por otro lado, no estaría beneficiando a la empresa si le impone una quita del 50%. Otros lo acusan de simplemente pagar una deuda con otra deuda, de patear las cosas para adelante. Y es cierto: una deuda inmediata se patea al año 2038. Pero las alternativas era volver a la emisión para cubrir ese gasto (y calentar la inflación) o ir a un default completo con las generadoras (agravando el riesgo de un apagón). Caputo zafó pagando con un bono a largo plazo y reduciendo la deuda a la mitad según el valor actual de esos bonos.

¿Caputo es héroe o villano? Ustedes deciden.