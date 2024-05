Paro docente: el país donde los malos les ganan a los buenos

Adrián Simioni

Otra vez, pasado este jueves, todos los chicos del país se van a quedar sin clases. Los sindicatos docentes llamaron a una huelga de 24 horas.

Llaman la atención dos cosas. Una, es que CTERA reclama lisa y llanamente volver al esquema kirchnerista que nos trajo hasta acá. Que la Nación siga pagando el Fonid. Que además fije un piso salarial para sueldos que la Nación no paga. Y que además la Nación les dé a las provincias que no puedan cubrir ese mínimo, la diferencia.

Es decir: seguir premiando a las provincias mal administradas. Pero eso no funcionó. En 20 años, la educación no mejoró y la mayoría de las provincias no hizo nada por mejorar la eficiencia de la educación. Como nunca gastaron mejor, todo se tapó gastando cada vez más. Y la sociedad ya no puede gastar más y más. Al contrario: el Estado tiene que hacer un ajuste, eficientizarse, gastar mejor.

Y eso lleva al segundo punto. Que el jueves van a parar por igual las provincias que mejor están y las que están peor. Por ejemplo, van a parar los maestros misioneros que, según el sindicato UDA, tienen un salario mínimo de 250 mil pesos. Pero también van a parar, por ejemplo, los de Córdoba, cuyo salario mínimo, según UDA, es de 535 mil pesos, el tercer mejor salario del país, más del doble que el misionero.

Si los maestros misioneros cobraran el doble, ¿harían paro? Se supone que no. ¿Entonces por qué van a parar los maestros cordobeses, haciéndoles perder un día de clases a 800 mil chicos?

En Córdoba, la educación dista de ser una joya. Pero es mucho mejor que en otros lugares porque las cosas se hicieron mejor y porque la sociedad cordobesa hace un gran esfuerzo.

Por ejemplo, Córdoba tiene la mayor cantidad de alumnos por maestro: 19. Mientras que San Luis tiene apenas 7 alumnos por docente. Evidentemente San Luis y muchos otros distritos tienen maestros de más. Hay mucho para ahorrar ahí. Y con eso se podrían pagar mejores sueldos a los maestros que en verdad trabajan.

Con menos maestros mejor pagos, Córdoba es la cuarta provincia que más horas de clases les da a sus chicos: 942 horas al año contra 761 horas del Chaco, un 24% más.

Y, encima, la escuela de Córdoba tiene mejores resultados. En las pruebas "Aprender", tuvo el segundo mejor rendimiento del país en Matemática y el octavo en lengua.

Por último, la sociedad cordobesa hace un enorme esfuerzo solidario para invertir en educación. Es el tercer distrito con más alumnos en escuelas privadas según la asociación de escuelas privadas de Buenos Aires. Más del 30% de los padres pagan de su bolsillo cuotas, lo cual permite que el Estado gaste un poco más por cada chico que está en la escuela pública.

O sea que la mayoría del resto de las provincias tienen un amplio margen para ahorrar recursos, pagar mejor a los maestros que trabajan de verdad y mejorar la educación. Pero hace décadas que se resisten a hacerlo. Sus gobernantes quieren que el sistema educativo siga siendo un seguro de desempleo encubierto. Y la única solución que se les ocurre es que la Nación vuelva a imprimir billetes a rolete para darles más plata, algo que no se puede hacer sin volver al modelo inflacionario.

Mientras, los distritos que están mucho mejor a base del esfuerzo de sus sociedades y de sus maestros, igual irán al paro. Y sus chicos perderán otro día de clases. Es raro. Por una mal llamada solidaridad, los que hacen las cosas mejor pagarán por los que hacen las cosas peor. Un premio a los malos. Es un gran incentivo para seguir haciendo las cosas mal. Pero, ya sabemos, este ese el país más extravagante del mundo.