FOTO: Sube el desempleo: un milagro que no haya subido más

Adrián Simioni

Ayer se dieron a conocer los datos del desempleo. La desocupación en todo el país fue del 6,9 %. Es un valor relativamente alto, ya que el año pasado, en esta misma época, estaba en 5,7 %. Esto representa un salto importante.

En el Gran Córdoba, el desempleo fue del 8,8 %, mientras que el año pasado, para esta misma fecha, era del 6,5 %. Todo el mundo está pendiente de lo que ocurre con el empleo porque, en un contexto de recesión, el problema deja de ser la inflación y pasa a ser el empleo y el salario. Sin embargo, si analizamos los números, no parecen tan malos.

Estas tasas de desempleo no solo son inferiores a las registradas durante la pandemia, sino que también son más bajas que las de los años previos y posteriores a la pandemia. Además, están por debajo de la tasa de empleo, un indicador que pocas veces se analiza. La tasa de empleo mide la proporción de la población ocupada, lo cual es relevante porque puede haber un aumento del desempleo tanto por falta de empleos como por un incremento en la cantidad de personas que buscan trabajo debido a distintas razones.

Actualmente, la tasa de empleo está en un 45 %, lo que refleja un nivel alto para Argentina. Aunque es levemente más baja que en la segunda mitad del año pasado, sigue siendo considerablemente más alta que en el primer semestre de este año y también que en la primera mitad del año pasado. Esto significa que hoy hay más gente trabajando que en la primera mitad de 2023, antes de las elecciones. De hecho, excluyendo el periodo de la segunda mitad del año pasado, no había tanta gente trabajando desde 2016. Estamos hablando de un nivel altísimo después de ocho años.

También se encuentra en niveles altos la tasa de actividad, que incluye tanto a las personas que están trabajando como a las que buscan empleo. Sin embargo, ¿por qué estas cifras generan cierta preocupación? Porque todos esperan que la tasa de empleo suba más. Es evidente que se hablará mucho del tema, ya que la austeridad fiscal y las políticas antiinflacionarias suelen impactar, al menos en un primer momento, reduciendo la actividad económica. Esto lleva a una recesión, afectando el empleo y los salarios.

Tenemos antecedentes históricos, como el de la convertibilidad, que nos enseñan que un Estado que no puede recurrir a la emisión monetaria para financiarse debe, inevitablemente, reducir empleos. Por ejemplo, vemos a Javier Milei cancelando contratos en el sector público. Cuando se acaba la inflación, muchos sectores privados deben comenzar a competir sin poder trasladar sus problemas a los precios, lo que los lleva a eliminar puestos de empleo menos productivos.

Este ajuste genera desempleo, aunque no necesariamente implica una disminución en el volumen de bienes o servicios disponibles. Por ejemplo, si Milei despide a los oficinistas del INADI o el INCAA, esas personas pierden su sueldo, pero la sociedad no se queda sin bienes porque esas tareas no generaban un valor productivo.

Todo esto impactará en el futuro, planteando un desafío importante. Según el economista Diego Giacomini, el principal problema estructural de Argentina está relacionado con las personas que no trabajan ni buscan empleo. Argentina tiene aproximadamente cuatro millones de personas en esta situación, lo que representa una tasa muy baja en comparación con países como Uruguay, Chile o Estados Unidos.

Estas personas, muchas de las cuales han estado viviendo de subsidios, están en condiciones de trabajar. El reto será que la economía pueda generar empleos para este grupo, que enfrenta dificultades de empleabilidad pero podría aportar enormemente a la productividad del país.