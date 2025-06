Sergio "Superman" Berni vuela gratis a Bariloche

Por Adrián Simioni

¿Se acuerdan de Sergio Berni? Ese personaje multifacético que parecía sacado de una película de acción: médico, abogado, teniente coronel, karateka, empresario, andinista, paracaidista y, por supuesto, político.

El hombre que llegaba en helicóptero a operativos policiales como un Rambo criollo, que fue secretario de Seguridad de la Nación, ministro de Axel Kicillof y ahora es legislador provincial de Buenos Aires y rector del Instituto Universitario Vucetich. Un verdadero superhombre.

Pero hoy Berni no es noticia por sus hazañas épicas, sino por algo más terrenal: sus frecuentes viajes a Bariloche, financiados con fondos públicos.

Según una investigación de Clarín, en lo que va de 2025, Berni acumula 60 viajes a Bariloche, donde posee un emporio inmobiliario que incluye una mansión de mil metros cuadrados con vista al lago Nahuel Huapi y 16 propiedades declaradas.

Pero aquí viene lo interesante: 29 de esos pasajes aéreos fueron pagados con los viáticos de su esposa, Agustina Propato, diputada nacional por Buenos Aires. Propato, que vive en Zárate —a apenas 90 kilómetros de la Capital Federal—, usó 60 pasajes este año, de los cuales 22 fueron para ella y su hijo, y el resto para familiares, amigos e incluso, la empleada doméstica.

Legalmente, no hay nada que reprochar. Los diputados nacionales tienen derecho a pasajes aéreos o terrestres, nominados o innominados, e incluso pueden cederlos a terceros o canjearlos por dinero. Pero aquí no se trata de legalidad, sino de ética. ¿Es razonable que una diputada que representa a Buenos Aires y vive a un paso de la Capital use decenas de pasajes para viajes a Bariloche, donde su esposo administra un imperio inmobiliario? ¿Es lógico que un legislador provincial y rector universitario tenga tanto tiempo libre para viajar constantemente a una ciudad que no es su lugar de trabajo ni de representación?

El problema no es solo Berni o Propato. Es un sistema que permite estos excesos. Los viáticos están pensados para que los legisladores puedan cumplir con sus funciones: asistir a sesiones, participar en reuniones o viajar a sus distritos. Pero cuando alguien que representa a Zárate usa pasajes para volar a Bariloche —o cuando un legislador provincial pasa más tiempo administrando propiedades que en su banca—, el espíritu de la norma se desvirtúa. Es una práctica que huele a privilegio, a esa "gula" con el presupuesto público que tanto criticamos en la "casta" política.

Por supuesto, no todos los legisladores abusan de este sistema. Algunos justifican sus viajes con actividades legítimas, como reuniones de comisiones o congresos partidarios. Pero el caso de Berni y Propato muestra un diseño regulatorio defectuoso. ¿Por qué no hay controles más estrictos sobre el uso de estos pasajes? ¿Por qué se permite que terceros, sin vínculo directo con la actividad legislativa, los utilicen? Y, sobre todo, ¿por qué seguimos tolerando que quienes dicen representar al pueblo vivan desconectados de las necesidades de sus representados?

Berni, con su carisma y su "épica", siempre supo captar la atención. Pero esta vez, su historia no es la de un héroe de acción, sino la de alguien que, como tantos otros, parece aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el Estado. Mientras él vuela a Bariloche con la "capa" del presupuesto público, en Buenos Aires y en Zárate quedan preguntas sin respuesta: ¿Quién controla estos privilegios? ¿Cuándo vamos a reformar un sistema que premia los excesos? Y, sobre todo, ¿hasta cuándo seguiremos financiando la "épica" de los que viven del erario público mientras el resto hace malabares para llegar a fin de mes?