¿Por qué carajo no bajan los precios?

Adrián Simioni

Un misterio ocupa hoy la mente de los economistas: ¿Por qué no bajan los precios? O, al menos, por qué carajo no dejan de subir de una buena vez? Se supone que están dadas las condiciones para que el mercado haga su magia.

Una de esas condiciones es fundamental: hay muchos menos pesos dando vueltas. O mejor dicho, luego de la inflación de los últimos meses, el valor real, la capacidad de compra de los pesos que hay en la calle es mucho menor. Porque por distintos mecanismos, el valor real de los pesos se fue licuando. Entonces es al revés de la inflación.

¿Cuándo hay inflación qué pasa? Yo tengo 100 pesos y 10 kilos de pan, entonces cada kilo costará 10 pesos. Pero si el Gobierno emite 100 pesos más hay 200 pesos en la calle y yo sigo teniendo 10 kilos, entonces el kilo costará 20 pesos. Es lo que pasó en los últimos años.

Ahora pasó al revés. Según Econométrica, teniendo en cuenta la inflación, desde que asumió Milei la capacidad de compra de la base monetaria, de los pesos que están en la calle, se redujo 32 por ciento. O sea que había 100 pesos y ahora, en términos reales, no nominales, es como si hubiera 68 pesos.

Esto es un esquema grotesco, pero en general podemos decir que cada kilo de pan debería costar en términos reales, 6,8 pesos. Como mínimo, dejar de subir.

Y eso no sucedió. Por eso ha caído tanto el consumo. Los pesos que tenemos no alcanzan para comprar los bienes que hay. No alcanzan para comprar los 10 kilos de pan que hay en el mercado. A tal punto que la economía se achicó y los panaderos producen menos porque nadie se lo compra. Ponele que producen 8 kilos ahora. Por eso hay recesión.

Y esto es raro. Porque encima el dólar en sí cae. El dólar blue vale lo mismo que hace 6 meses y en el medio la inflación fue de 150%. Así que en dólares el kilo de pan vale más. ¿Entonces por qué los panaderos no empiezan a bajar el pan o al menos dejan de subirlo en forma muy contundente? Si supuestamente empieza a convenirles. Tienen un montón de costos fijos que igual pagan, produzcan 8 o produzcan 10. ¿Por qué se niegan a bajar los precios en pesos un poquito para volver a vender 10 si incluso en dólares estarían facturando por los 10 kilos más que antes?

Es lo que debería hacer el señor mercado. Y no está pasando. Por eso incluso economistas que creen fervientemente en el mercado se preguntan por qué las empresas no reaccionan. Escúchenlo a Domingo Cavallo nada menos. "No puede ser que las empresas aprovechen eso para pegar un saque exagerado a los precios", dijo. Parece kirchnerista. Parece Roberto Feletti, Guillermo Moreno, aunque Cavallo aclaró una vez más que no cree ni en los acuerdos ni en los controles de precios.

Y de hecho el ministro Luis Caputo se reunió con los capos de grandes empresas de consumo masivo para pedirles que acompañen con los precios.

¿Qué es lo que pasa entonces? Hay quienes apuntan a lo de siempre: el ajuste de Milei permitió, sí, reducir los pesos en la calle, su poder de compra, al punto de la recesión. Y la bola de nieve de las Leliq –una garantía de emisión futura- también se frenó. Pero en el mercado aún hay desconfianza. Qué pasa si los gobernadores le tuercen la mano a Milei y se quedan con impuestos nacionales, qué pasa si el descontento social fuerza a Milei a soltar la mano y a largar pesos de nuevo, qué pasa si el dólar encuentra ahora su piso y, estando tan barato, vuelve a ser demandado por gente que busca colocar allí sus pesos. Por eso, el miércoles Caputo les dijo a las empresas que no se prevé ninguna devaluación brusca y les pidió que confíen en el programa económico.

En eso estamos, en el borde una decisión crucial e inminente que deben tomar todos los panaderos y empresarios en general: si van a seguir vendiendo cada vez menos kilos de pan cada vez más caros o si van a empezar a vender algunos kilos más a precios un cachito más bajos. Nadie se imagina todo lo que nos estamos jugando en esas cientos de miles de decisiones anónimas que van a estar haciendo todos estos agentes en las próximas semanas. El famoso mercado. Que va a decidir nada menos que si esto arranca o no arranca.

