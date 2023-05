Pérsico: "El Estado es mío, mío, mío"

Adrián Simioni

Hay gente que de vez en cuando tiene el mérito de hablarse encima. No son gran cosa, pero a veces, tal vez sin darse cuenta, ejercen la transparencia. Y nos permiten confirmar lo que sospechamos, palpar verdades funestas que hasta ese momento eran sólo palabras.

Escuchen a Emilio Pérsico, este hijo de familia rica, exmontonero, que fundó el Movimiento Evita y que desde el 2019 está en los dos lados del mostrador. De un lado, es secretario de Economía Social de la Nación, el lugar desde donde se reparten los planes sociales. Del otro lado, es el más influyente de todos los jefes piqueteros que cobran esos planes sociales. Más de 60 mil millones de pesos al mes. Todo sin licitación. A dedo.

Escuchen lo que dijo cuando un periodista le preguntó, hablando de la interna del kirchnerismo, si Alberto Fernández ya estaba fuera del Frente de Todos.

Sus conceptos básicos:

-"Alberto Fernández es el Estado"

-"Necesitamos el Estado para ganar" las elecciones.

-"Que el Estado se ponga en política de campaña para ganar".

Pocas veces se escucha con tanta transparencia -con todo cinismo- decir que efectivamente lo que hace esta gente es usar el Estado para apropiarse del poder y burlar el sistema democrático. Transformar la competencia democrática en un monopolio reservado al que tiene la manija. El Estado es mío, mío, mío es lo que en verdad dice Pérsico.

Es así de crudo. Sin ningún prurito. Hace 20 años que Pérsico forma parte del kirchnerismo que gobernó 16 de esos 20 años. Pero no se consideran responsables de nada. Sólo les importa ganar, seguir manejando la sartén. Como sea.

Al final, cuando Pérsico dice "que el Estado se ponga en política de campaña para ganar" es como que se da cuenta y entonces le agrega "y también para resolver los problemas de la gente". Es gracioso. Hace 20 años que Pérsico revolea subsidios y los problemas se han agravado sin precedentes. ¿Por qué no los resolvió hasta ahora? Es que Pérsico no sólo no tiene la menor idea de cómo resolver "los problemas de la gente" -eso está demostrado- sino que lo que le importa es resolver los problemas de él y de su grupo de poder: cómo apropiarse del Estado para usarlo a su favor y ganar las elecciones. No lo digo yo. Lo acaba de decir él.