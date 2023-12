Patacones de Kicillof: ¿el fin de la grieta con Milei y Bullrich?

Adrián Simioni

El gobierno de Axel Kicillof sorprendió ayer con la idea de una moneda propia. El principal ministro de Kicillof, Carlos Bianco, dijo que, si el presidente Javier Milei deja de enviarle los enormes recursos que le mandaba Alberto Fernández por fuera de la coparticipación, entonces la Provincia podría emitir su propia moneda de curso legal.

Bianco y Kicillof no están anunciando que lo van a hacer ni mucho menos. El propio Bianco dijo que por ahora no lo están evaluando. Sólo abrieron la puerta. A modo de advertencia. Sin los fondos extra y sin los enormes subsidios que la Nación le ha venido mandando a Kicillof el gobierno bonaerense entraría en una dura crisis.

¿Puede emitir moneda de curso legal Buenos Aires? Bianco dice que sí, porque así lo estableció el Pacto de San José de Flores en 1859. Aquel acuerdo hizo que la Provincia de Buenos Aires se integrara a la Confederación, con lo que la Argentina volvió a ser un solo país después de haber estado dividido durante casi una década. Ahí Buenos Aires se reservó varios privilegios: por ejemplo, aún hoy el Bapro no paga Impuestos a las Ganancias. Un acuerdo complementario dijo entonces que la Nación se comprometía a evaluar la aceptación del papel moneda (que por entonces emitía Buenos Aires) en la medida en que estimara conveniente. O sea que lo que dice Bianco es relativo. La Constitución de 1994 dice recontraclaramente que la emisión de moneda es un atributo estrictamente nacional. Y las cuasimonedas (bonos provinciales que ofrecen un interés y circulan como monedas, tipo los lecop pos 2001 están prohibidos). Buenos Aires habla de una moneda con todas las de la ley, de curso legal.

Más allá de estas divergencias, es curioso como en este tema Kicillof, Milei y Patricia Bullrich podrían coincidir. Al fin y al cabo, Milei, cuando proponía la dolarización decía que “se arrancaría usando el dólar y después se podría usar cualquier moneda”, lo cual es coherente con sus principios liberales y de respeto a la libre contratación de las partes. Y en la campaña Bullrich y el plan de la Mediterránea proponían mantener el peso pero reformar el Código Civil para permitir que cualquiera pudiera pactar contratos de cualquier tipo en cualquier moneda y que eso no pudiera ser alterado por un juez.

¿Podría funcionar? No sería fácil, pero en principio ninguna moneda tiene más respaldo que la credibilidad en quien la emite. Incluso si se dolarizara como dice Milei el valor del dólar estaría dado por nuestra confianza en que la Reserva Federal de Estados Unidos va a cuidar el valor del dólar como nuestro Banco Central debería cuidar y no cuida el valor del peso. Lo mismo podría hacer Kicillof. Él no tendría el poder para obligar a la Nación o a otras provincias a recibir una moneda bonaerense por ejemplo para pagar impuestos, pero podría emitir una moneda para intentar que sea aceptada en su provincia. Ahora, si incurriera en un festival de emisión para pagar sueldos, contratos y subsidios, obviamente eso se complicaría. Perdería valor rápidamente, nadie la aceptaría y sus propios empleados la rechazarían.