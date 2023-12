Los fabricantes del relato no descansan

Adrián Simioni

Un nuevo relato progre está asomando. El kirchnerismo duro empezó a acusar hoy a Milei, Caputo y al flamante presidente del Banco Central, Santiago Bausili, de "estatizar deuda privada". Un verdadero clásico.

¿A qué se refieren? Hoy el Banco Central lanzó un nuevo bono en dólares, un pagaré, que podrán comprar en pesos al dólar oficial los importadores que tienen deudas en el exterior. El pagaré vence en 2027 y en ese momento el Central les entregará dólares –no pesos– con una tasa del 5% anual.

Los acusadores hacen este razonamiento: una empresa tiene deuda en dólares en el exterior y lo que va a terminar pasando es que el Central le va a dar esos dólares a cambio de pesos.

Sólo un marmota o un mentiroso sin escrúpulos puede sostener eso. La historia completa es así. Los gobiernos K emitieron tantos pesos que generaban inflación. Para tratar de contener esa inflación, fijaron siempre dólares artificialmente baratos. Por supuesto, así todo el mundo quería comprarle dólares al Central pero nadie quería venderle. El Central se quedó entonces sin dólares y así nació el cepo.

En Argentina, por ley, todas las transacciones económicas internacionales deben pasar por el Central. Los exportadores deben los dólares que traen de afuera al Central a cambio de pesos. Y los importadores tienen que darle pesos al Central para que el Central les dé dólares a sus proveedores de afuera.

Cuando el Central se quedó sin dólares, el gobierno y el central empezaron a dar permiso para importar. Y a demorar los plazos de pago. Los proveedores del exterior mandaban sus cosas a los importadores pero cobraban cada vez más tarde, y eso dejó a muchas empresas sin insumos. Por ejemplo las automotrices sin autopartes. Entonces el gobierno les dijo: “Miren, pongan ustedes sus dólares y yo en 60 días les doy de vuelta esos dólares”. Esos 60 se extendieron cada vez más, se ponían excusas burocráticas y, al final, Massa y Pesce directamente dejaron de entregar los dólares. Así se acumuló una deuda de unos 30 mil millones de dólares del Central con los importadores, que a su vez deben esos dólares a sus proveedores o a sus casas matrices, que les dieron un crédito puente para no defaultear a sus proveedores.

A esos importadores ahora el Central no les va a dar los dólares (es lo que debería hacer, pero no tiene los dólares). Les va a encajar un bono en dólares a una tasa baja. Cinco por ciento anual es bajísimo para un país que no consigue que nadie le preste y que tiene un riesgo país de 1.800 puntos. O sea que de entrada tiene que pagar un 18% más que otro país para conseguir un préstamo.

O sea que la deuda la tiene el Banco Central con los importadores. Es deuda multimillonaria que dejaron Cristina, Alberto y Massa. Pero los fabricantes de relato quieren hacernos creer que son deudas privadas que toma su cargo el Central.

Le agregan una frutilla: dicen que muchas de esas importaciones fueron truchas, simuladas. Y sí, puede ser: pero los que admitieron que pasaron gatos por liebres no fueron Milei, Massa y Bausili, sino Cristina, Alberto y Massa. Hay sospechas de que se cobraban coimas fastuosas para “autorizar” una importación. Y todo fue bajo el montaje de Cristina, Alberto y Massa.

Prepárese para escuchar toda esta fábula una y otra vez. Los fabricantes de relato K se aprestan ahora a repetirlo por toda la eternidad, como han hecho con tantas cosas. Son así de impostores e inescrupulosos.

