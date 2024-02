Milei sentado sobre la caja

Adrián Simioni

La ley ómnibus de Javier Milei se sigue reduciendo a nada con el correr de las horas. La mayoría de Diputados que defiende los intereses de quienes viven del Estado siguen desflecando la ley ómnibus. Ahora van mochando lo poco que quedaba de la ley original: cada vez autorizan a privatizar menos empresas estatales. Y también van mochando los superpoderes para que Milei pueda actuar para reducir el gasto público.

¿Entonces, qué va a pasar? ¿Cómo va a hacer el gobierno para bajar el gasto, reducir el déficit y eliminar así la necesidad de emitir dinero que es la que genera inflación? Porque el gobierno dice que no abandona su objetivo de llegar al déficit cero este año. ¿Cómo lo va a hacer?

No es seguro que lo logre. Pero una pista está en la recaudación de enero, que se conoció ayer. En enero la Nación recaudó un 240% más que en enero del año anterior. Es mucho, pero el economista que más estudia los temas fiscales en el país, Nadín Argañaraz, remarca que eso va ser inferior a la inflación acumulada en 12 cuando se conozca la inflación de enero. Y que, por lo tanto, la recaudación real de enero es la más baja de los últimos 9 años.

Sin embargo, hay un detalle muy importante. Ha cambiado mucho el tipo de impuestos que recauda la Nación. Subieron muchísimo los ingresos por los impuestos al comercio exterior (porque se devaluó y eso sube las retenciones en pesos) y porque se subió muchísimo el impuesto País a las importaciones. Creció 25% en términos reales en sólo un mes.

Y ese impuesto no se coparticipa. Por eso, los gobernadores, encabezados por Martín Llaryora, presionan para coparticiparlo por ley. Y esto es bastante general. Caen con fuerza los impuestos que se coparticipan (porque hay menor actividad económica y porque Massa eliminó Ganancias al salario) y crecen mucho unos pocos tributos que no se coparticipan. Ahí entonces Milei puede hacer un colchoncito que no tiene por qué mandarles a los gobernadores.

Por otra parte, hasta ahora Milei ha podido sentarse sobre la caja. Resiste aumentar el gasto en planes sociales, en partidas discrecionales a las provincias, en salarios de los empleados públicos y en subisdios. Por eso en diciembre pudo bajar el gasto primario en términos reales un 24%, según la Asociación Argentina de Presupuesto (Asap). Las transferencias no automáticas a las provincias cayeron 63%. Los subsidios a empresas estatales y a servicios públicos cayeron 18%. Las partidas a piqueteros se redujeron 40%.

Si el Congreso no le da a Milei mejores instrumentos, si Milei sigue intentando eliminar el déficit y si tiene poder político para hacerlo, entonces no le va a quedar otra que seguir recaudando impuestos que no tenga que mandar a las provincias y seguir sentado sobre la caja restringiendo partidas a empleados públicos, provincias, municipios, empresas estatales deficitarias, subsidiados de todo tipo y, en general, ajustando a todos los que viven del Estado.

La gran pregunta es si podrá. En diciembre y enero, pudo.