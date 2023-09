Los jueces buenos, buenos, buenos… con la plata de los otros

Adrián Simioni

Hoy la tenemos con los jueces. Miguel Clariá ya se encargó del Juez de Ejecución de penas provincial Cristóbal Laje Ros, a quien le debemos agradecer por haber liberado al secuestrador Martín “El Porteño” Luzi 7 años antes de que cumpliera su condena, y que ya una vez se había fugado de la cárcel, porque les dijo que ahora era un santito pastor evangélico. ¿Para cuándo el juicio político al juez Laje Ros?

Pero ahora les traigo otro caso. También para el debate, como mínimo. Es de la justicia cordobesa, pero la federal. Se trata del juez federal 3 Miguel Hugo Vaca Narvaja. A su despacho llegó la demanda de una persona que nació con sexo biológico masculino pero que desde muy pequeña se autopercibió como mujer. Esta persona tiene 32 años y le pidió a su obra social que le financiara 9 cirugías faciales, todas distintas, para feminizar sus rasgos. La obra social se negó a pagar eso. Entonces esta persona judicializó su reclamo, que aterrizó en el escritorio de Vaca Narvaja.

El juez falló. Y lo hizo a favor de esta mujer, obligando a la obra social a pagar de inmediato las 9 cirugías.

¿En qué se fundó? El juez se basó en la ley de identidad de género, que dice en general que los procedimientos médicos de cambio de género deberán ser contemplados en el Programa Médico Obligatorio. Es decir, esa les cargó a las obras sociales, a las prepagas y a los hospitales públicos la obligación de prestar servicios por los que ningún seguro de salud cobra nada. Nuestros aportes a las obras sociales es el mismo porcentaje de siempre desde hace décadas para, pero los que hacen las leyes les exigen financiar cada vez más cosas, cada vez más complejas y caras, con la misma plata. Esa es una irracionalidad, pero no es culpa del juez.

Sin embargo el juez también se excedió. Un decreto que reglamentó la ley precisó cuáles son las operaciones que deben brindar las obras sociales. Y ninguna de ellas contempla las 9 cirugías de feminización facial que ordenó Vaca Narvaja.

Surgen muchísimas preguntas. Si Vaca Narvaja quiere quedar bien con su conciencia, ¿por qué no paga la cirugía de su bolsillo? ¿Qué es lo próximo que hará el juez? Hay gente que pasa hambre, una necesidad tan atendible como la de la identidad sexual ¿va a obligar a un almacenero a alimentar a los menesterosos de su cuadra? Hay personas que visten en harapos ¿va a obligar a los comerciantes de la peatonal a vestirlos gratis?

No se trata de tirar por la borda la necesidad de nadie. Por ejemplo de esta mujer cuya identidad de género no coincide con su sexo de nacimiento. Pero a esa solidaridad no se la podemos tirar por la cabeza al primero que se nos ocurra. En todo caso lo tiene que debatir el Congreso, tiene que haber una ley. O lo tiene que negociar el gobierno con las obras sociales para ver en qué término se agregan 9 operaciones al PMO y cómo se van a financiar. Somos todos los que tenemos que bancar la solidaridad. No una sola obra social.

Mucho menos porque se le ocurre a un juez con complejo de buenista. Y mucho menos fallando en contra de la ley, desconociendo la ley. Eso se llama prevaricato y es causal de juicio político.

Estas actitudes destruyen, en este caso, el sistema de salud, algo demasiado delicado como para que un juez ande regalando derechos que él no paga de su bolsillo.

No es una fantasía eso de que los sistemas se destruyen. Desde la semana pasada, alguien con un resfrío que quiere ir al médico tiene que pagar un coseguro de 6.000 pesos en todo el país para que lo atiendan porque las obras sociales y las prepagas están desfinanciadas y sólo pueden pagar miserias a los médicos. Pero eso sí, en Argentina tenemos derecho a que nos hagan gratis 9 cirugías de feminización facial porque acá somos todos buenos… con la plata de los otros.