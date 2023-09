Larreta presentó a Coria y aseguró que JxC ganará "en primera o segunda vuelta"

Horacio Rodríguez Larreta, presentó hoy al nuevo ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Gustavo Coria, mientras avanza la investigación por el crimen del ingeniero en el barrio de Palermo.

Durante el acto que se llevó a cabo en el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), ubicado en Rodney 301, en Chacarita, Larreta aseguró que Juntos por el Cambio "ganará la elección en primera, o segunda vuelta".

"Haré todos los esfuerzos posibles para que Patricia Bullrich sea presidenta. La gente va a apoyar un cambio, con experiencia y representación de trabajo", sostuvo camino a las generales del 22 de octubre.

Desde Chacarita, oficializó a Coria como titular de la cartera policial tras el escándalo que rodeó a su antecesor, Eugenio Burzaco, cuyas imágenes viendo un partido de tenis en Estados Unidos generaron polémica: los cuestionamientos explotaron luego del crimen del ingeniero civil Mariano Barbieri en Palermo.

Con agradecimientos a Burzaco, el jefe de Gobierno negó haber tomado la decisión de removerlo del cargo a raíz del crimen del ingeniero. "El cambio en el ministerio no tiene que ver con el manejo de la política de seguridad, y menos con un caso particular que lamentamos y acompañamos a la familia", aseveró, y detalló: "Nunca tomamos decisiones por un caso en particular".