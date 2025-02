La verdad de la milanesa: quiénes a favor y en contra de la puerta giratoria

Adrián Simioni

La nueva ley busca terminar la puerta giratoria por dos vías, la reincidencia y la reiterancia, que no son lo mismo. La reincidencia agrava las cosas para el delincuente cuando ya lo condenan. La reiterancia se las complica antes de que lo condenen.

Vamos con la reincidencia, que ya existe, pero con esta ley se agrava, se amplía. Cómo lo hace.

Primero, la reincidencia se aplicará más. Hasta ahora para que alguien fuera reincidente tenía que tener una condena firme previa pero además, por una insólita ley de 1984, tenía que haber cumplido esa condena. Si no la había cumplido, no era reincidente, como si no hubiera cometido el delito previo. En muchos casos se consideraba que si el tipo había recibido libertad condicional, prisión domiciliaria, excarcelación y buenas conductas, entonces su condena no se había cumplido. Y, por lo tanto, no lo consideraban reincidente. Ahora se quitó el tema del cumplimiento de la condena. Ahora, ¿ya tenías una condena? Chau, sos reincidente, no me importa si la cumpliste o no. Va a haber más reincidentes.

Segundo, se agrava la condena a esos reincidentes. Hasta ahora, si correspondía, los jueces unificaban los años de prisión del reincidente (por la condena anterior y la nueva condena) más o menos a ojo. Ahora se terminó: tienen que sumarla aritmética. Si ya tenía 3 años y le dan otros 10, son 13. No 7, o 6 u 8.

Tercer lugar, el reincidente que ya está en cana pierde beneficios o se les limitan mucho más, por ejemplo a la hora de recibir libertad condicional o de beneficiarse con una excarcelación.

O sea que, si lo ves todo junto, más delincuentes podrán ser considerados reincidentes, van a tener penas más largas y ya no podrán tan fácilmente salir antes de la cárcel.

Vamos a la reiterancia. Esto no tiene que ver con la condena si no con lo que pasa cuando un delincuente es detenido e imputado por el juez. Hasta ahora el juez sólo le podía dar la prisión preventiva si le parecía que podía fugarse o que tenía poder para entorpecer el juicio. Si tenía antecedentes, no importaba. Ahora el juez va a poder decir: “Ah, no, este asesino, aunque no tiene una condena anterior en firme, está imputado en otro delito penal; yo lo dejo adentro mientras dure el juicio”. Y le da prisión preventiva. El tipo no vuelve a la calle.

Esto es lo que se llama “reiterancia” y es nuevo, no estaba antes. El tipo no tiene condenas previas, pero tiene imputaciones y procesamientos en curso. Adentro. ¿Funcionará? En Mendoza dicen que hicieron cambios parecidos y que los delitos con agresiones físicas cayeron a la mitad.

Ahora quería plantearles quién votó para frenar la puerta giratoria y quién votó para que la puerta giratoria siga igual. En total, 138 votaron la ley y 94 votaron contra ley, básicamente de kirchneristas y la izquierda.

Veamos en detalle los votos de diputados de algunas provincias. En Córdoba votaron por la puerta giratoria los diputados K Pablo Carro y Gabriela Estévez. Y Natalia De la Sota se ausentó. Los otros 15 (de distintos partidos, como Rodrigo de Loredo, Juan Brügge o Laura Rodríguez Machado) votaron en contra de la puerta giratoria.

En Santa Fe, parecido: los diputados K Florencia Carignano, Diego Giuliano , Germán Martínez (el presidente del bloque K), Magalí Mastaler, y Eduardo Toniolli) votaron a favor de que siga la puerta giratoria. Y Roberto Mirabella, que fue K hasta hace poco, se abstuvo. El radical Mario Barletta, la socialista Mónica Fein, el macrista Luciano Laspina y el peronista Esteban Paulón, se ausentaron. Sólo 9 santafesinos votaron a favor de la ley y en contra de la puerta giratoria.

Y en Mendoza los diputados K Martín Aveiro, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet, votaron a favor de la puerta giratoria. La mileísta Lourdes Arrieta se ausentó. Y los otros 6 votaron a favor de la ley.

De las tres provincias, Córdoba es la que más votos aportó para tratar de que los delincuentes dejen de salir por la misma puerta por la que entraron.