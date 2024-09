La inflación y los dilemas de Milei

Adrián Simioni

El 4,2 por ciento de inflación de agosto cayó como un baldazo de agua fría en toda la Argentina. Las redes de economistas están al rojo vivo. Ya se ha dicho: la desinflación parece haberse estancado en 4%, con un dólar que sólo se devalúa al 2% anual, la Argentina se pone cara en dólares para los inversores y en pesos para los consumidores.

Y el presidente Milei enfrenta una serie de dilemas. ¿Les aumenta a los jubilados por encima de la inflación o sigue sentado arriba de la caja para cuidar el superávit fiscal, que es la piedra basal de todo su plan? ¿Sigue sincerando tarifas de luz y gas o vuelve a aumentar los subsidios que le aumentarían de nuevo el gasto y lo obligarían a volver a emitir pesos a lo pavote? ¿Deja que siga subiendo el crédito de los bancos a privados para que haya reactivación económica o vuelve a obligar a los bancos a que le presten todos sus pesos al Banco Central para sacar pesos del mercado? (el crédito bancario es una forma de emisión ¿Mantiene el cepo para tener bajo control el dólar o lo abre a riesgo de una disparada pero a cambio de poder acumular reservas?

En el fondo, ¿apuesta a que en unos meses más la inflación baje en serio y deje de estar estacionada en el 4% y la gente vea que el sacrificio no es en vano o cambia de caballo en mitad del río a riesgo de volver atrás o de saltar a un futuro que se podría llevar puesto su gobierno?

Estamos con un momento crucial. Eliminar la inflación argentina de 70 años atacando su causa fundamental –el exorbitante gasto público financiado históricamente con inflación- sin recetas mágicas es algo que nunca nadie logró en forma consistente.

Su gobierno cerró las canillas de emisión clásica de dinero espurio. Pero la Argentina sigue nadando todavía en el océano de pesos emitido en los últimos años. Sólo el año pasado el gobierno de Cristina, Alberto y Massa emitió el equivalente a 10 puntos del PBI. Todos ese exceso tiene que purgarse. Y a la vez la economía debe reactivarse para que no fallezcamos en el proceso. 4,2% es un nivel altísimo de inflación. Pero en agosto del año pasado, con la receta que ahora le quieren volver a imponer a Milei los opositores, la inflación fue del 12,4%, el triple. Ya no nos acordamos. Pero Milei parece que sí se acuerda. Ayer dijo: “El déficit cero es innegociable”. Y el domingo irá a decírselo al Congreso a la mayoría de diputados y senadores que lo quieren forzar a que vuelva a emitir sin respaldo para que el Estado retome el gasto público desorbitado y dejarlo sin plan para borrarlo del mapa del poder. Será la primera vez que un presidente –y no su ministro de Economía- decida hacerlo él mismo. Milei enfrenta un dilema. Y ya decidió para qué lado va a seguir. La incógnita es si la gente –sobre todo los que más sufren esta política- lo va a seguir o si le dará la espalda.