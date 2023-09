La híper por frivolidad: Massa lo está haciendo

Adrián Simioni

Es rarísimo lo que está pasando en el país más raro del mundo. El ministro de Economía, Sergio Massa, anuncia una medida más populista e irresponsable que otra rociando con nafta el camino a la hiperinflación, mientras la oposición intenta frenarlo.

Lo lógico sería que fuera al revés. Por ejemplo, que la oposición presionara para bajar Ganancias y el IVA y que el ministro los acusara de demagogos y el Presidente vetara esas ideas. Pero no, acá es al revés. Con Massa, Argentina entró en la frivolidad fiscal.

Massa está completamente desquiciado. Ha decidido quemar las naves. Sus ideas no duran más que días. Hace dos semanas, por ejemplo, su secretaria de Energía dijo que iban a subir las tarifas eléctricas 11 por ciento por efecto de la devaluación. Ahora no las suben. No explican nada.

Massa acaba de firmar un acuerdo con el FMI donde él se comprometió a lograr este año un déficit fiscal inferior a 1,9 puntos del PBI, muy difícil de alcanzar porque pinta para ser de 3 puntos.

Pero resulta que ahora Massa en lugar de achicarlo, lo agranda. Baja impuestos (Ganancias, IVA, aportes patronales, retenciones regionales y petroleras, entre otras) y aumenta el gasto. Cómo mínimo le está agregando un punto rojo más, en lugar de dos menos.

La falta de escrúpulos es notable. Y grave. Massa acaba de mandar una ley al Congreso para modificar la ley de Financiamiento Educativo y establecer que, como mínimo, el gasto en educación pase a 8 puntos del PBI del piso actual, que es de 6%. Agréguenle dos puntos más al rojo.

El cinismo y la impostura del candidato "K" es grotesco. El exministro de Educación, Mariano Narodowski, se lo hizo notar: el mínimo de 6 puntos actual no se cumplió en ninguno de los 4 años del gobierno que el mismo Massa compartió con Cristina y Alberto Fernández.

Se ve que ya está convencido de que no será presidente. No sólo le deja una bomba fiscal al próximo gobierno, si no un caos institucional. Por ejemplo, es obvio que la baja de Ganancias, que perjudica a las provincias, se judicializará, porque Massa cede recursos que son de las provincias. Los gobernadores, de uno o de otro partido, irán a la Corte. Y el próximo gobierno tendrá que pagar.

Todo, todo, todo: tanto lo que se gasta hoy como lo que gastará el que venga, se financiará con emisión. Con inflación. La Argentina híper frívola marcha alegremente a la era de la híper por frivolidad. Massa lo está haciendo.

