Hay un mundo más regulado, pero es más caro

Adrián Simioni

La decisión del gobierno de habilitar el autodespacho de nafta en las estaciones de servicio reactualiza un debate viejo como el hombre: de un lado, la búsqueda de mayor productividad, más competencia y una vida más barata; del otro lado, la destrucción de trabajos que, por razones tecnológicas, dejan de ser necesarios.

Tiene todos los condimentos. En teoría, que servirse uno mismo la nafta puede hacer más rápido el trámite, porque ya no sucederá eso de que hay un surtidor libre pero hay que esperar que el playero termine de atender otro coche; al reducirse el costo laboral, las estaciones de servicio tendrán más margen para competir (sea ofreciendo precios más bajos por la nafta autodespachada) o ofreciendo más servicio por la modalidad tradicional; y en definitiva eso debería redundar en menor costo (dicen que entre 10 y 15% del precio es para pagar la mano de obra). La contracara: habrá menos empleos.

La Argentina parece embarcada en ese proceso. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger viene sacando medidas como estas con fritas. De hecho, hoy en el Boletín Oficial sale un decreto que permite a cualquiera poner puestos de carga para autos eléctricos, algo que Alberto Fernández había inexplicablemente prohibido. Sólo podían hacerlo las estaciones de servicio. Íbamos a seguir en el corralito. ¿Por qué razón un hipermercado no podría poner en sus playas de estacionamiento estaciones de carga así las baterías se cargan mientras uno hace las compras? Era una regulación para destruir la actividad que quería regular. Los ejemplos son infinitos.

No debería haber problemas para adaptarse. Ni hablar de los bancos, donde los cajeros automáticos incluso ya quedan obsoletos frente al pago con el celular. En los supermercados ha sucedido y nadie se ha muerto. Hoy uno puede elegir si usa las terminales de autopago o si pasa por el cajero tradicional. Lo mismo: es más rápido y, si bien uno paga lo mismo por el paquete de fideos lo haga de un modo o de otro, es obvio que los alimentos costarían un poco más de lo que cuestan si el conjunto de los súper tuvieran que pagar los sueldos del doble de cajeros. En este caso el consumidor que se autosirve beneficia al que pasa por la caja tradicional. Lo hemos visto con los peajes. En otros casos, no lo vemos tanto: por ejemplo, los camiones que juntan la basura de contenedores a veces siguen llevando a tres empleados en lugar de uno solo (si funciona bien, basta el chofer del camión para operar todo el sistema). Pero, claro, son contratos públicos donde la presión de los sindicatos es fuerte, los intendentes no quieren problemas total la plata del presupuesto no es de ello y la empresa de residuos no tiene incentivos para ahorrar total pasa el costo al contrato estatal y listo.

Por supuesto, los afectados son las personas que pueden enfrentar un despido y deberán cambiar de trabajo, algo que en muchas economías es normal pero que en Argentina, con su economía y su sociedad tan poco dinámica, acostumbrada a exigir que una empresa adopte de por vida a sus empleados, puede ser una catástrofe. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Congelar el mundo? ¿Cómo podríamos ser más ricos y menos pobres si seguimos regulando el mundo como lo hicimos durante décadas y seguimos dedicando trabajo a trabajos que ya no son necesarios?

Con esa lógica seguiríamos en la época de las cavernas, cuando lo único en que podía pensar un hombre era en cómo conseguir su próximo bocado. Era tan baja la productividad que todo el tiempo de todos debía dedicarse a eso. Nunca el mundo fue tan caro como entonces. El esfuerzo gigantesco de todas las horas de un día se iba en un bocado de carne cruda.

No había margen para que nadie se dedicara a curar, a construir casas, a inventar la rueda o a jubilarse si ya es una persona mayor. Ni hablar de poder trabajar menos de 8 horas al día y tener tiempo libre para ver Game of Thrones.

En el fondo, está esta incertidumbre de siempre: si en algún momento los hombres dejaremos de ser necesarios como productores y sólo serviremos como consumidores. En estos días en que la inteligencia artificial se prepara para sumarse masivamente a la fuerza laboral, esa utopía parece acercarse a toda velocidad, aunque nos resulte imposible imaginar cómo podría ser ese mundo.