Errores del pasado, condenas del presente

Adrián Simioni

No hay día en que no aparezca un grano, una herida con pus, una llaga, una roncha, un síntoma, que nos muestre la liviandad, la puerilidad, la displicencia, la impericia ideologizada con que se manejó este país durante el kirchnerismo. Era un jardín de infantes de fanáticos.

Sin exigirles nada a los sindicatos aeronáuticos que ya habían quebrado dos veces a Aerolíneas Argentinas (en una gestión estatal y otra privada), sin otro plan que dársela a La Cámpora y después vemos, en 2008, sólo para recuperarse de su fracaso en la guerra del campo, Cristina Fernández se dio un baño de chauvinismo demagógico y la estatizó. Desde entonces cada año los argentinos tuvieron que poner millones de dólares para cubrir su déficit monstruoso y sin sentido. Es tanto dinero que hubiera servido para comprar una Aerolíneas Argentinas… por cada año. Hubiéramos podido comprar 16 empresas como esa. La pagamos 16 veces. Además rearmó todo el aparato corporativo en manos de una verdadera mafia sindical, porque Aerolíneas tiene alrededor un grupo de empresas estatales con la que hace tándem. Por ejemplo, Intercargo, que es clave. Intercargo maneja las valijas y las rampas para todas las demás empresas que compiten con Aerolíneas, excepto para Aerolíneas, que es la única autorizada a autoprestarse el servicio. Por eso cada dos por tres protestan, como las “asambleas informativas” de ayer con la que boicotearon a las aerolíneas privadas y dejaron encerrados a pasajeros durante horas en los aviones. Cualquier excusa sirve. Ayer fue porque Intercargo despidió sin causa a un jerárquico por no trabajar. Como si fuera ilegal despedir a alguien, cuando Intercargo y cualquier empresa tiene derecho a despedir a cualquiera. Si no lo quiere o puede justificar para la indemnización y se terminó. Tremendo.

Ayer mismo, por otro lado, el gobierno de Estados Unidos nos salvó las papas al pedirle a la jueza Loretta Preska de Manhattan que no avale el pedido de un fondo buitre de cobrarse una sentencia firme contra YPF por 16.000 milllones de dólares con las propias acciones de YPF. La historia es vergonzosa. Néstor Kirchner presionó en su momento a Repsol para que le cediera a precio de reviente el 25% de sus acciones a sus amigos del Grupo Petersen. Años después, en 2012, cuando Repsol constó que era económicamente viable sacar gas no convencional en Vaca Muerta, en otro baño de chauvinismo y aplaudida por senadores y diputados, Cristina anunció la confiscación de YPF. Se lo encargó a Kicillof. Que lo hizo mal. Kicillof sólo pagó la mitad de las acciones que tenía Repsol y no las de los demás accionistas, como exigía la ley. Entonces al tiempo Grupo Petersen, el grupo amigo de Néstor, le vendió sus acciones a uno de los fondos buitres –los mismos fondos buitres contra los que despotricaba Kicillof- que se dedican a ganar largos y multimillonarios juicios contra países manejados por inútiles, como Argentina. La jueza Preska falló el año pasado. Argentina tiene que indemnizar las acciones que Néstor les había conseguido a sus amigos de la “burguesía nacional” con 16 mil millones de dólares, casi lo mismo que el valor de mercado que tiene YPF. O sea, 12 años después de la ineptitud de Kicillof, debemos el total del valor de YPF de la cual tenemos sólo la mitad de las acciones. Es difícil encontrar algo más estúpido.

Son dos casos claritos: en el mejor de los casos, son errores del pasado –porque hay muchas sospechas de corrupción- transformados en catastróficas condenas del presente.