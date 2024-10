El caso diputados de Córdoba: cómo el veto de Milei podría zafar por un pelito

Adrián Simioni

La sesión en Diputados de Córdoba se encuentra a punto de comenzar y con ella se define un tema crucial: la ley de financiamiento universitario. Este no es solo un debate sobre educación, sino que se trata de un pulso entre el gobierno y la posibilidad de mantener un superávit fiscal que ayude a frenar la inflación. La pregunta que se plantea es si el ajuste se realizará por inflación o si se llevará a cabo de manera fiscal, afectando a quienes realmente aportan al estado a través de impuestos.

En este contexto, el caso de los diputados cordobeses resulta ilustrativo. En la bancada hay 18 diputados, de los cuales 12 se alinean con lo que denomino el "frente del ajuste inflacionario". Estos son aquellos que apoyan que el ajuste continúe como en los últimos 20 años, es decir, a través de la inflación. Entre ellos se encuentran representantes del oficialismo, como los de Hacemos por Córdoba, y miembros de otros partidos, como el PRO y la UCR.

Por el contrario, hay 6 diputados que se posicionan en el "partido del ajuste antiinflacionario". Ellos abogan porque el ajuste recaiga sobre quienes viven del estado, no sobre los contribuyentes. Este grupo incluye a miembros del PRO, de La Libertad Avanza y un radical que se ha separado de la mayoría. Este contraste es fundamental para entender cómo se desarrollará la votación.

Sin embargo, la situación se complica. Alejandra Torres, una de las diputadas del frente inflacionario, anunció que no podrá asistir a la sesión debido a problemas de salud. Su ausencia cambia el panorama de la votación. Si se considera que no estará presente, el conteo de votos pasa de 12 a 11 a favor del ajuste inflacionario, lo que reduce el porcentaje de apoyo a 64,7%. Esto significa que, si los demás diputados no cambian su voto, el veto a la ley de financiamiento universitario podría mantenerse vigente.

En este escenario, el ajuste se realizaría de manera fiscal, beneficiando a quienes sostienen al estado a través de sus impuestos. El resultado de esta sesión no solo impacta en la educación, sino que también envía una señal política clara sobre cómo se gestionará la economía en el futuro. La partida en el Congreso está en marcha y los resultados son inciertos. Estemos atentos a lo que suceda hoy.