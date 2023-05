Conseguir un auto va camino a ser un deporte extremo

Adrián Simioni

En Argentina está resultando cada vez más difícil conseguir un coche. Por empezar, porque la oferta se ha reducido muchísimo. Quedan pocas alternativas disponibles, sencillamente porque han desaparecido los autos importados, incluso los de Brasil.

Además, si vas a comprar de contado, hay que pagar sobreprecios de 20 a 25% de los precios sugeridos por las terminales.

Una opción para comprar a los precios "oficiales" es entrar en un plan de ahorro, el único país en el mundo donde en lugar de sacar un crédito y llevarte el auto, pagás cuotas y recién después te llevás el coche. Un crédito al revés. Pero acá también hay un problema. Si hace un año te metiste en un plan para un auto que debía venir de Brasil, por ejemplo, es probable que la fábrica local de la misma marca ya te haya llamado para decirte que ese auto no está disponible, que la única opción es otro coche que la misma marca produce acá.

Por eso llegan a producirse fenómenos re extraños, como que un usado cueste más que un 0Km. Extravagancias argentinas. Y eso que los 0Km no te los regalan. El cochecito más barato del mercado está en casi 4,5 millones de pesos.

Ahora todo eso está por empiojarse aún más. Y no es culpa de las terminales ni de las concesionarias. El gobierno, empeñado en no asumir la destrucción del peso que él mismo provocó con su gasto público frenético, ya no tiene un solo dólar en el Banco Central. Y por eso le volvió a dar una vuelta de rosca al peso. Ahora les ha dicho a las automotrices que el Banco Central no les va a vender ni un dólar oficial más para pagar importaciones hasta diciembre. Es decir, si quieren importar autos o autopartes para fabricarlos acá, tienen que conseguir que su proveedor de afuera les tenga la vela hasta diciembre o poner dólares propios comprados al doble que al precio oficial. Y rezar para que en diciembre el Banco Central tenga los dólares que deberá devolverles. Y eso es imposible de creer al paso actual. Por eso conseguir un 0Km va a ser cada vez más difícil, casi un deporte extremo.

No es casual que el gobierno haya puesto diciembre como frontera. Para ese entonces habrá un nuevo gobierno, que tendrá que hacerse cargo también de esta bomba que le está dejando el cuarto gobierno kirchnerista. Es sólo otra forma de endeudamiento, aunque, claro no figura como deuda externa.