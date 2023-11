Cómo usar a un héroe de Malvinas para hacer campaña

Adrián Simioni

Hoy, de golpe y raje, sin que se hubiera hablado antes del tema, Sergio Massa se firmó a sí mismo otro cheque para pagarse su campaña electoral con el Presupuesto Nacional.

En el Boletín Oficial apareció un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual los hijos ya adultos y capaces de los veteranos y héroes de Malvinas van a poder heredar la pensión honoraria que cobran sus padres. La pensión equivale a tres jubilaciones mínimas. Hoy, son 262 mil pesos al mes. La reciben unos 3.800 veteranos.

En realidad, la pensión ya era heredable. Como el resto de los beneficios previsionales, en caso de muerte del jubilado la pensión va al cónyuge superviviente, a los hijos menores de 18 y/o a los hijos con discapacidad. Lo que hace el decreto es eliminar el tope de los 18 años. De manera que habrá adultos perfectamente saludables, educados e integrados laboralmente que cobrarán por los próximos 30, 40, 50, 60 años este beneficio.

No estaba en los planes de nadie. Obviamente Massa citó a la Rosada al presidente intermitente Alberto Fernández y le hizo firmar el DNU sólo para resaltar su “generosidad” y su “espíritu malvinero” sobre el elogio que Javier Milei hizo a la capacidad política de Margaret Thatcher. El kirchnerismo pone así a Milei en el bando de los cipayos y a Massa en el bando de los patriotas. Eso sí, los patriotas pagan la jodita electoral con plata de la Nación. Todas esas pensiones multiplicadas por 60 años alcanzarían para pagar varias naves que patrullen el Mar Argentino librado al saqueo de las flotas pesqueras asiáticas. Pero a quién le importa.

Ayer Massa ratificó el anuncio que ya había hecho su vice, Agustín Rossi, al encabezar el acto en el Puerto de Buenos Aires por el inicio de la campaña antártica, donde se hizo sacar fotos para la campaña posando como presidente y comandante de las Fuerzas Armadas. Massa se disfraza como presidente cuando le conviene. Y cuando le deja preguntar por qué no terminó en este año con la inflación que promete derrotar el año que viene, dice que es porque él no es el presidente. No es el presidente cuando le conviene.

El gobierno kirchnerista de Sergio Massa, como le gusta decir a Juan Schiaretti, no sólo vuelve a destruir la República apropiándose de recursos públicos que el Congreso no autorizó para hacer más trampa en la competencia electoral. A esta altura Milei es David y Massa es Goliat. La diferencia de recursos es grotesca.

Además el gobierno viola la Constitución. El Congreso está sesionando así que no hay necesidad. Y las pensiones no han sido heredables a los mayores de 18 durante sus 30 años de existencia. ¿Cuál es la urgencia? La única urgencia es electoral. Es la urgencia de Massa, que ha perdido totalmente los escrúpulos. Incluso a la hora de usar la historia de nuestros héroes de Malvinas como mero insumo de su aparato electoral alimentado ilegítimamente con la maquinita de emitir dinero y fabricar inflación.