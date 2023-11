"Negocios para atraer divisas", el eje de la posible política exterior de Massa

Gustavo Martínez Pandiani, el principal asesor en materia de política exterior de Sergio Massa, aseguró que si el actual ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria es elegido presidente impulsará un tipo de relación con los demás países del mundo "que no tendrá en cuenta preconceptos ideológicos sino el mejor interés para la Argentina".

Respecto de las Islas Malvinas, enfatizó que no está de acuerdo con el llamado “paraguas de soberanía” que implica negociar y dialogar con Gran Bretaña dejando al margen la cuestión del reclamo territorial. “Cuando hablemos de Malvinas vamos a hablar de todo; de soberanía también”, subrayó. Además, agregó que un posible gobierno de Massa no va a hacer de cuenta “que los isleños no existen pero tampoco se los va a sobredimensionar”.

Martínez Pandiani es un diplomático con 32 años de carrera, actual embajador argentino en Suiza, que desde hace 10 años trabaja con Massa en su proyecto presidencial.

Si bien se lo consideraba el casi seguro canciller si Unión por la Patria gana las elecciones, en la conferencia de prensa fue muy enfático al asegurar que no se ve en ese puesto porque el candidato elegirá a sus funcionarios según un criterio de “unidad nacional”.

El embajador habló con periodistas de distintos medios en Buenos Aires, en una conferencia de prensa organizada por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) un día después de que Massa y Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza, se enfrentaran en un debate televisivo que atrajo enorme atención tanto de nuestro país como del exterior.

Martínez Pandiani hizo muchas alusiones a las propuestas de Milei para contraponerlas a las de Massa y hacer un contrapunto entre ellas.

Dijo, por ejemplo, que hay dos formas de conseguir divisas: “Se los puede atraer con exportaciones de valor agregado. Hay que exportar más a más mercados y con mucho valor agregado, no con meras exportaciones de materia prima. Para eso la diplomacia va a tener que cambiar y dedicarse menos al protocolo y más a atraer inversiones y turismo”.

En su opinión, Argentina tiene que encarar acuerdos de joint venture que nos transforme en socios de esos países con los que comerciamos y firmamos acuerdos.

Además, y haciendo mención sin decirlo a declaraciones de Milei en el sentido de que el comercio internacional es cuestión de privados, el diplomático señaló que si bien las empresas son protagonistas del comercio entre países, a los acuerdos y las regulaciones los hacen los estados.

“No vamos a dejar tiradas a las Pyme para que negocien por sí mismas las condiciones de un determinado negocio. No creemos en el cuento de la mano invisible pero tampoco en la mano pesada del Estado. Sí en un equilibrio para atraer divisas y crecer”.

Milei también fue blanco directo de los comentarios de Martínez Pandiani, sobre todo respecto de lo que consideró “la banalización que hizo sobre una figura como Thatcher, responsable de la muerte de 649 argentinos”.

“No entendemos tampoco las críticas tan feroces en contra del Papa Francisco. No entendemos a dónde van con esas ideas tan fantasiosas”, dijo.

Respecto de la polémica del ingreso de Argentina a los Brics, destacó el poderío económico del grupo como ventaja para Argentina. “Cuando uno no se sienta a la mesa puede terminar siendo el menú, y no queremos ser la comida de nadie”. Y respecto de Irán, consideró que quizás el ingreso de ambos a la asociación pueda servir para plantear los reclamos que Argentina tiene pendientes con Teherán.

“Esa mirada ideológica con la que a veces se critica al gobierno es lo que hace La Libertad Avanza. Nosotros queremos comerciar con todos. Irán no es el Brics y el Brics no es Irán”, agregó.

También intentó despegar al potencial gobierno de Massa del kirchnerismo: “Es un error considerar a Massa como un nuevo presidente kirchnerista. Massa va a sostener muchos de los logros pero agregará otros. Será continuidad y cambio. Queremos una Argentina con más mundo”.

Cuando se le preguntó qué actitud tendría frente a regímenes autocráticos como Cuba, Venezuela o Nicaragua, respondió que el pragmatismo del candidato se asienta sobre una base de valores con el interés nacional por delante, pero con defensa incondicional de los derechos humanos y la democracia. “No vamos a romper todo por una cuestión ideológica”, fue su definición sobre este tema.

