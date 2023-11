Córdoba: polémica por inclusión de intendentes de UCR en lista de apoyo a Massa

La inclusión de 25 intendentes de la Unión Cívica Radical (UCR) de localidades del norte de Córdoba en una lista de apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, generó polémica este martes y algunas desmentidas por parte de los implicados.

La controversia se desencadenó luego de que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, un radical aliado con el kirchnerismo, publicara este martes a la tarde en la red social X (ex Twitter) una fotografía con los jefes comunales cordobeses, con quienes se reunió el lunes a la noche en la ciudad de Ojo de Agua y a los que atribuyera su respaldo al postulante oficialista para el balotaje del próximo domingo ante el libertario Javier Milei.

Anoche mantuvimos una reunión en la Ciudad de Ojo de Agua, con 25 Intendentes radicales del Norte de #Córdoba , y funcionarios de otras localidades, donde se coincidió en el apoyo a #SergioMassa para el Balotaje del 19 de Noviembre.

Muchas gracias,que por encima de cualquier… pic.twitter.com/NDDWPBjUYg — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) November 14, 2023

Dos de los intendentes radicales aludidos, Carlos Cirpián (Sinsacate) y Sebastián Peralta (Villa Tulumba), salieron este mismo martes a la tarde a desmentir que hayan expresado su apoyo al líder del Frente Renovador para los decisivos comicios del 19 de noviembre.

En diálogo con Cadena 3, Cirpián dijo que fue a la reunión con Zamora a fin de facilitar una gestión ante el Gobierno nacional por fondos para obra pública, pero negó haber avalado la postulación de Massa.

“Del proyecto que financiaba la Nación no hemos recibido ningún pago. Es una gestión que hacemos para el pueblo, que en este caso se viabilizó a través de Zamora, para hacer un pedido ante el Gobierno nacional”, afirmó Ciprián.

“Aclaro que nosotros hemos sido claros en que no apoyábamos a ningún candidato en particular. Sólo la gestión me llevó a estar en esa reunión con Zamora”, recalcó.

Por su parte, el intendente de Villa Tulumba, Sebastián Peralta, que también asistió al encuentro en Ojo de Agua, se pronunció en la misma línea que su par de Sinsacate.

Entrevistado por Cadena 3, Peralta afirmó: “Nosotros hemos dicho que marcamos la prescindencia del circuito partidario de Villa Tulumba”.

“El viernes, habíamos ido a una reunión con ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en la que se comprometió a prestar más atención a la parte norte de la provincia”, contextualizó.

“Cuando uno va con buena voluntad, deja las naderías políticas. Es la primera vez que nos juntamos con Gerardo Zamora. Es una forma de acceder y tener contacto directo con ciertos ministerios que son esquivos”, admitió.

“Muchas veces hace falta un aval político para acelerar los tiempos. Son cosas de la política. Es la forma en que se puede acceder a la obra pública”, se sinceró, al mismo tiempo que señaló que desde la Provincia tampoco tienen respuestas.

Informes de Eric Italia y Alejandro Bustos.