Cárceles privadas: a cuánto el kilo de preso

Adrián Simioni

La ratificación por parte del gobierno nacional de que piensa establecer dos nuevas cárceles que serán privadas genera mucha sorpresa. Nunca se hizo en Argentina.

Aunque no hay muchos detalles, aparentemente el plan es dar en concesión a empresas privadas no sólo la construcción (algo que no es novedad), sino también la operación del servicio penitenciario en sí, incluyendo el manejo de los presidarios, de los empleados de la prisión, el mantenimiento y la prestación de todos los servicios involucrados, desde la comida y el lavadero hasta la salud, pasando por los talleres laborales y terapéuticos orientados a la reinserción. Es decir, se plantea hacer lo que se hace con cualquier otro servicio público concesionado: que un privado ponga el dinero que no tiene el Estado para establecer el presidio y que lo maneje bajo la presunción de que así cada preso le costará a los contribuyentes menos que si el Estado hace la tarea por sí mismo.

Acá es todo una novedad. No lo es en el mundo. En Brasil, Chile, Japón, México, Perú, Sudáfrica ya hay prisiones privadas o están en vías de tenerlas. En Estados Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido son una vieja tradición. En Australia el 20% de los presos están en cárceles privadas. Canadá las tuvo y no las tiene más.

De hecho, hay multinacionales dedicadas al negocio. MTC maneja más de 20 prisiones en Estados Unidos y Reino Unido, con 31 mil presos sólo en Estados Unidos. Serco es británica, cotiza en bolsa. Core Civic controla 65 prisiones en Estados Unidos. Muchas se transforman en conglomerados porque van creando empresas propias en las áreas en que se van especializando. Por ejemplo, los talleres laborales en las cárceles terminan generando una empresa que termina operando planes de formación laboral para desempleados. O el servicio de salud de sus prisiones se terminan convirtiendo servicios médicos financiados por el Estado para sectores vulnerables.

Es un negocio como cualquier otro. En 1997 una le vendió a otra su prisión (y el contrato que tenía con el Estado) por 50 millones de dólares en Washington DC. En 2016, cuando Trump asumió por primera vez, las acciones de las prisiones privadas subieron en la bolsa.

A nosotros nos suena increíble. ¿Cómo se hacen los contratos? En general, el Estado les paga una cápita, un monto fijo por preso. Es como cobrar por kilo de preso, como me dijo Lucía, mi hija, hace un rato. Como acá hizo el Pami varias veces en su historia cuando pagaba a los prestadores una capita por jubilado para que se encarara de su salud. Tiene sus complejidades. Hay prisiones que cobran por tener disponible una celda aunque esté vacía. Los controladores estatales van descontando de la cápita cada infracción que encuentran así que la concesionaria tiene un incentivo para brindar el servicio.

¿Y cómo compiten entre sí? Igual que en cualquier obra pública. Se licita. El que ofrece brindar el servicio a un menor costo por preso, se queda con el contrato.

¿El Estado, la gente que paga impuestos, ahorra? Se supone que sí. Hay estudios según los cuales un preso estatal en Australia costaba 270 dólares australianos por día contra 182 que costaba 182. Pero no es una cuestión sencilla de medir. Se supone que un privado se las ingenia para manejar más presos con menos empleados (no pasan todas las carpetas y la laxitud de cualquier sistema estatal), que cuida la infraestructura (porque la tiene que pagar) entonces las cárceles están mejor mantenidas y no se transforman en las ranchadas a las que estamos acostumbrados, entre otras cosas.