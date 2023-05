Alertas para una Córdoba demagógica y feudal

Adrián Simioni

A veces, por el peso de los sucesos diarios, terminamos dando por sentado que todo, absolutamente todo, está mal. Y recién nos damos cuenta de que algo estaba bien o no estaba del todo mal cuando lo perdemos, cuando ya es tarde.

Algo de eso puede estar pasando con la política en Córdoba y deberíamos estar atentos. Miremos por ejemplo estos dos hechos.

Hoy, Luis Juez, candidato a gobernador, va a participar de la asamblea de los empleados públicos de la Salud. Estos empleados son los únicos que aún no arreglaron con la Provincia. No aceptan el aumento de 50% para el primer semestre con cláusula gatillo aceptado por el resto del SEP, que en el caso de la Salud se agregan a aumentos exclusivos concedidos a fin del año pasado.

Juez dice que irá a la asamblea a "escuchar sus reclamos". No parece mal. Pero todo tiene un contexto. Los ingresos de la Provincia vienen por detrás de la inflación y los aumentos ya otorgados están como mínimo, atados a la inflación.

Ya así como está, si Juez llega a ser elegido gobernador, es probable que tenga problemas para pagar los aumentos otorgados por Schiaretti en campaña electoral.

Quienes recuerdan el paso de Juez por la Municipalidad de Córdoba, la cantidad de empleados que incorporó y cómo gran parte del presupuesto terminó gastándose en sueldos innecesarios, lo ven a Juez en una asamblea sindical y tiemblan. Juez debería dejar claro qué piensa sobre el tema. Nadie necesita una crisis fiscal grave en la Provincia que hace 20 años no tenemos.

El otro hecho. El gobernador Juan Schiaretti y su delfín, Martín Llaryora, han incurrido en algo lamentable: salir a de compras tentando a opositores con cargos, candidaturas y vaya a saber qué más.

Hay dos ejemplos claros. La radical Myrian Prunotto será candidata a vicegobernadora y el PRO Javier Pretto, a viceintendente de Córdoba. No son los únicos. Siempre el gobernante busca dividir a los opositores. Pero nunca Schiaretti o De la Sota habían sido tan glotones.

Llaryora anda ofreciendo cargos al boleo, en público y en el puesto que sea, como hizo con el marcojuarence Pedro Dellarossa (que salió rápido a desechar esa posibilidad y podría ser el ministro de Obras Públicas de Juez).

Semejante glotonería por usar todos los recursos que da el manejo del Estado para destruir y dividir a una oposición viable es propio de regímenes que buscan perpetuarse. Eso es normal. Pero una cosa es la ambición de seguir gobernando y otra es transformarte en un régimen hegemónico, donde reine el partido único, eliminando la posibilidad real de la alternancia democrática.

No se lo merece Schiaretti, que siempre fue muy cuidadoso con eso y ahora está empañando su legado de un republicanismo, que no habrá sido perfecto pero sobresalía en comparación al resto del país. No lo merece Schiaretti. Y mucho menos lo merecemos los cordobeses.