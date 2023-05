Llaryora: “Vamos a seguir haciendo obras y llevando progreso en Córdoba”

La coalición Hacemos Unidos por Córdoba lanzó este martes a la noche su campaña de cara a los comicios provinciales del 25 de junio.

En el acto, que se llevó a cabo en el Hotel Quórum en la capital cordobesa, se pudo escuchar al candidato a gobernador, Martín Llaryora; la postulante a vicegobernadora, la radical Miriam Prunotto, y el actual mandatario de la provincia, Juan Schiaretti, quien es también precandidato presidencial.

En su discurso, Llaryora resaltó la unidad de la renovada coalición oficialista y la contrapuso con la fuerza opositora Juntos por el Cambio, al miso tiempo que enfatizó su voluntad de continuar con el estilo de gestión comenzado por José Manuel de la Sota y seguido por Juan Schiaretti.

“Una coalición de esta dimensión no es ni más ni menos que fortalecer un camino que comenzó José y siguió Juan. Prima una nueva generación de hombres y mujeres con experiencia de gestión”, comenzó el dirigente oriundo de San Francisco.

“Acá no hay inventos, no hay palabras, sino que hechos. Hoy, para mí, no es un lanzamiento de campaña, sino el primer paso de un triunfo que asegurará que Córdoba siga hacia adelante. Les agradezco a las fuerzas del campo, de la industria, a los intendentes, a los legisladores, a todos los que abandonaron la camiseta para ponerse la de Córdoba”, continuó.

El actual intendente de la ciudad de Córdoba también se refirió con duras críticas a la oposición, sin dar nombres de manera directa: “Cuando estuvieron, no hicieron nada. Puro jarabe de pico. Hay muchos en Córdoba que hablan y creen que pueden refundar Córdoba, cuando, en realidad, la refundieron. A veces, me da bronca y no resignación. El mejor camino es esta coalición”, reflexionó.

Llaryora resaltó las obras realizadas por el Gobierno de la provincia, como la fibra óptica y los gasoductos troncales, además de la creación de rutas y escuelas Proa. Cerrando su discurso, afirmando: “Vamos a seguir haciendo obras y llevando progreso en Córdoba. El progreso no cansa”.

Luego del acto, en diálogo con Cadena 3, Llaryora expresó: “En el marco de una crisis económica inédita, se consolidaron las cosas que se hicieron en la provincia. Somos personas de gestión, de hacer. La Argentina tiene todas las condiciones para ser un país normal, que no se merece vivir en esta pobreza”.

Consultado sobre los problemas de seguridad en que hace hincapié la oposición, afirmó: “Pusimos cámaras, agregamos nuevos móviles y mayor tecnología. Vamos a dar lucha al narcotráfico. Hay que ganar la batalla antes que suceda lo de Rosario. Debemos acompañar a las fuerzas del orden y terminar con el acceso liberado”.

Schiaretti destacó obras, producción y respeto a la Justicia

El gobernador Juan Schiaretti remarcó este martes a la noche, en el acto de lanzamiento de la campaña de cara a las elecciones provinciales, que la unión que existe en la coalición Hacemos Unidos por Córdoba se debe a “compartir el sueño del progreso de cada familia”

“Estamos convencidos de que el sueño se alcanza con producción y trabajo. El trabajo es el que da progreso. Por eso, subsidiamos el empleo y no el desempleo”, afirmó Schiaretti.

El mandatario provincial resaltó "el respeto hacia la Justicia" de su gestión: “Ésta es la Córdoba que respeta y acata el fallo de la Justicia, que no es para resistir”.

“Para que haya producción y trabajo, lo hacemos de manera mancomunada. Es una Córdoba que expresamos y hacemos. La que tiene gasoductos troncales y parques homologados en toda la geografía provincial”, añadió Schiaretti.

El gobernador hizo mención a que la provincia paga "los mejores sueldos en educación y salud" y destacó la creación de 41 escuelas Proa.

En su discurso, Schiaretti remarcó el cambio generacional que significan Llaryora y Prunotto, dejando en claro que son “dos personas jóvenes con experiencia y éxito en la gestión” por sus respectivas intendencias.

“Es una alternativa para mantener lo bueno que se hizo. Es una fuerza que tiene juventud y capacidad de gestión”, agregó.

“Los que pueden realizar la doble tarea de mantener el funcionamiento de esta Córdoba y llevarla a la nueva era de tecnología son Martin Llaryora y Myriam Prunotto”, cerró.

Myriam Prunotto agradeció a todos, pero sobre todo a Alejandra Vigo

La intendenta en uso de licencia de Estación Juárez Celman y candidata a vicegobernadora de Hacemos Unidos por Córdoba, la radical Myriam Prunotto, agradeció a su comunidad a su localidad, que dejó de ser una “ciudad dormitorio”, para convertirse en "un lugar pujante".

“Le agradezco a mi querida amiga, Alejandra Vigo. Todas las mujeres sabemos de su generosidad y su amor. Nos dio la palabra justa”, resaltó Prunotto.

“Agradezco a cada uno de los intendentes y a nuestro gobernador. No necesitamos la bendición de un pope de Buenos Aires. Solos pudimos transformar Córdoba y soñamos que (el proyecto) lo vamos a llevar a la nación”, agregó.

Prunotto hizo referencia a un pedido de un militante radical para que se desafilie de la UCR y no mencione más a Rubén Martí, a lo que dijo que no lo iba a escuchar y que lo iba a seguir teniendo como un referente.

“Agradezco al equipo de Córdoba, legisladores y candidatos que pusieron a Córdoba donde debe estar, con el anillo de Circunvalación cerrado y con el 91 por ciento de los cordobeses con gas natural”, resaltó.

Informe de Gonzalo Carrasquera.