Con apoyo nacional, Luis Juez inició su campaña con foco en inseguridad y salud

Con la presencia de referentes nacionales de Juntos por el Cambio (JxC), el candidato a gobernador de Córdoba esa coalición, Luis Juez, lanzó este martes a la noche su campaña proselitista de cara las elecciones provinciales del próximo 25 de junio.

“Los vamos a cagar a votos. No se jode con nosotros ni con nuestros hijos. No se metan con el futuro de nuestros hijos”, remarcó Juez en un enérgico discurso pronunciado en el estadio techado de básquet del club General Paz Juniors.

Además, el líder del Frente Cívico ensalzó al radical Rodrigo de Loredo: “Vamos a trabajar para que el tipo que más conoce de los problemas de los cordobeses sea el próximo intendente”.

El acto de Juez, que se realizó ante unas cinco mil personas, según aseguraron sus organizadores, contó con la participación de los precandidatos presidenciales del PRO dentro de JxC, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y el postulante al mismo cargo del radicalismo, el jujeño Gerardo Morales.

También acompañaron al líder del Frente Cívico su compañero del fórmula, el radical Marcos Carasso, y el candidato a intendente de la capital provincial, Rodrigo de Loredo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En una conferencia de prensa después del acto, Juez dijo a Cadena 3: “No podés dispensar del dinero público 3.800 millones de pesos en publicidad. Lo digo con todo respeto y se me van a enojar los gerentes comerciales de sus medios”.

“Hoy la prioridad no puede ser una ciclovía en altura, cuando hay miles y miles de cordobeses que no pueden ir a un dispensario porque no tienen quién los atienda. Las prioridades deben ser la salud, la educación y la seguridad”, afirmó.

Sobre la inseguridad, señaló: “No es solamente un problema de salario. Acá destruyeron el concepto de seguridad: la gente le falta el respeto a la autoridad”.

“El intendente se iba con ocho custodios del ETER. Hoy no encontrás un cana en ningún barrio de la ciudad, porque no hay, porque destrozaron la carrera policial”, continuó.

“Es muy injusto que el intendente tenga ocho custodios de la policía más preparada de la provincia y te maten por un celular como pasó en estos días”, disparó.

“No queremos hablar de Rosario. El gobernador se pone molesto y se incomoda cuando decimos que Córdoba es muy parecida. Pero los dos asesores que tenemos en materia de seguridad son un mexicano y un colombiano. Algo estamos haciendo mal”, prosiguió.

Con respecto al flagelo de la droga, subrayó: “Vamos a combatir a los narcos en Córdoba. Le pediré gendarmes al próximo presidente”.

La apertura del acto estuvo a cargo de Rodríguez Larreta, quien ponderó la "unidad" del espacio de JxC en Córdoba, señaló que "para ganarle al kirchnerismo hay que ganar Córdoba" y pidió "de corazón" a los cordobeses que voten a los candidatos de la coalición.

Larreta sostuvo, además, que imponerse en Córdoba implicaría un "espaldarazo y el salto para el triunfo" en las elecciones nacionales de octubre.

Si bien se mostró seguro de "ganar varias provincias", dijo: "Tenemos que ganar Córdoba para sacar al kirchnerismo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En tanto, Patricia Bullrich llamó a "reivindicar el momento histórico que debía haber cambiado a Córdoba", al referirse a las elecciones locales de 2007, en las que Juez perdió ante Juan Schiaretti y, según lo que hoy sigue manifestando Juez, le habían "robado" en ese proceso electoral.

Por eso, Bullrich convocó a los cordobeses a "llenar las urnas" con votos de JxC en las elecciones del 25 junio.

La exministra de Seguridad calificó de "traidores" a la radical Myriam Prunotto, que acompaña en la fórmula al candidato a gobernador del espacio de Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Llaryora, y también a quien era titular del PRO local, Javier Pretto, que se sumó como candidato a viceintendente de la ciudad de Córdoba por el mismo espacio del oficialismo provincial.

En tanto, Morales, en su discurso a los militantes presentes, afirmó que "el peronismo agotó un ciclo en Córdoba" y destacó: “El 25 de junio queremos acompañar desde todo el país a Córdoba, que es la máxima expresión federal de la República Argentina".

"Los que somos de provincias del interior nos identificamos y nos vemos reflejados en Córdoba por el pensamiento y el espíritu federal que tiene esta provincia", apuntó el gobernador de Jujuy y titular nacional de la UCR.

También cuestionó al peronismo “schiarettista” por haberse llevado dirigentes de JxC para conformar las fórmulas para el Gobierno provincial y el municipio capitalino: "Quisieron dividirnos, quisieron comprarnos y solamente se llevaron a dos traidores, un traidor y una traidora", cuestionó.

Cabe señalar que el expresidente, Mauricio Macri, y la diputada nacional, María Eugenia Vidal, asiduos visitantes de Córdoba, no llegaron para esta actividad que se realizó en el club General Paz Juniors.

Finalmente, Juez cerró el acto y se manifestó "muy confiado en ganar" en su tercer intento por alcanzar la gobernación desde 2007.

"Necesitamos recuperar Córdoba, que está en ruinas", afirmó y dijo que ahora tiene una "nueva oportunidad" que espera con "muchas expectativas para cambiar la provincia después de más de 20 años" de gestión del peronismo.

Informe de Agustín González.