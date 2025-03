¿Adónde va Victoria "Cleto" Villarruel?

Por Adrián Simioni

¿A dónde va Victoria "Cleto" Villarruel? ¿Victoria "Cleto" Villarruel? Ah, Cleto era el nombre de Cobos. Cobos. Del tercer nombre de Cobos, sí. Claro, se ha armado un lío bárbaro porque salió Villarruel a... le pidieron su opinión sobre lo que había pasado frente al Congreso y Villarruel, que está en un proceso rápido de desmarcación del gobierno de Milei y tiene una interna cada vez más abierta, yo no digo que justificó los incidentes que tuvieron lugar esta semana, pero casi, casi, ¿no?

Dijo que hubo dos cosas que le molestaron mucho al gobierno, de las que dijo ella. Una, solidaridad con todos los heridos, los que fueron a manifestar y la Fuerza de Seguridad, y como lo dijo parece una teoría de los dos demonios, como que es lo mismo alguien que es detenido porque está incendiando un móvil y un policía herido de bala en la manifestación.

Y lo otro que dijo es que para ella no hay un intento de desestabilización. Porque el gobierno de Milei, a través de varios de sus representantes, habló de un golpe de Estado. El gobierno ha hablado de golpe de Estado de intención destituyente y para muchos eso nos puede sonar exagerado, ¿no cierto? Pero el tema es que para Villarruel suene exagerado.

Además, ella dice también que no hay un intento, ni siquiera dice hay un intento de desestabilización, algo que parece ostensible. La marcha de esta semana efectivamente busca arrinconar al gobierno de Mila y para hacerle cambiar sus políticas, para hacerle gastar más, volver a imprimir dinero y sacarle el puntal a la política antiinflacionaria que es el eje del gobierno de Mila.

Entonces, ¿y dijo algo más? Dijo no, bueno, simplemente creo que es el ejercicio de la democracia. Ah, claro que la violencia no es una herramienta, pero decir que lo que pasó ayer es simplemente el ejercicio de la democracia cuando hay gente que está destruyendo mobiliario urbano, disparando contra policías, quemando patrulleros y copando las calles impidiendo que otros ejerzan su derecho, parece que está muy en las antípodas, no solamente del gobierno, sino de lo que la propia Villarruel decía hace poco.

El 22 de agosto de 2024, por ejemplo, dijo que a plena luz del día, los piqueteros hacían sus necesidades en la avenida de Mayo adentro de un tacho de pintura por 100 pesos, pero vos que tenés un comercio y lo tenés que cerrar durante horas y los piqueteros no te quitan el pie de encima, te cobran impuestos. Esa es la ciudad de Larreta, por ejemplo, señalaba.

'Con nosotros los piqueteros se terminan, no vamos a permitir el cierre de calles, rutas y caminos", dijo el 23 de agosto. Y escuchate esta, de cuando se trató la Ley Bases, que también hubo manifestación con violencia en el Congreso. ¿Qué dijo? Desde el Senado vamos a denunciar a los delincuentes que ayer atentaron contra las instituciones de la democracia. Vamos a hacerles pagar todos los daños materiales.

La Argentina de la sedición y de la anarquía se terminó. Sedición, que es precisamente una de las denuncias de los que acusa el gobierno a los detenidos en esta semana. Ya usó esa palabra ella. En la pelea con Millet y Villarruel ayer se habló encima. Claro, porque ella, a mí me parece, porque ella usa en agosto del 24, no, fue en junio del 24, ella usa la palabra sedición.

Ella dice que esa protesta frente al Congreso en la ley bases era sedición. Sedición es el delito que te imputan cuando vos intentas un golpe de Estado. Es alzarte contra la Constitución, alzarte contra alguno de los poderes constituidos, impedir el ejercicio de las funciones de uno de los poderes del Estado. Ella dijo sedición. Y ahora dice, cuando el gobierno dice, che, esto que hicieron en la ley bases es igual a lo que pasó esta semana. Esto es sedición. Ella dice, no, es simplemente el ejercicio de la democracia.

Bueno, ¿por qué hace esto Villarruel? Bueno, ella tiene una interna tremenda y cada vez mayor. Con Millet intenta desmarcarse del gobierno de Millet y lo hace de esta forma. Su imagen ha venido cayendo. Opina Argentina en una encuesta, por ejemplo, la DAQ es Millet. Patricia Bullrich, Toto Caputo tienen imagen más alta que ella. Ella ha ido perdiendo imagen positiva y ganando imagen negativa. Tal vez allí haya que buscar la explicación.

El tema es cómo le va a ir. Porque Victoria Villarruel es la representante del partido del orden. Más que Millet todavía. Los que la votaron a Villarruel se supone son sectores sociales que abominan de manifestaciones como las que sucedieron esta semana. O sea, bien de derecha. Bien de derecha.

Pero resulta que ahora Villarruel dice que esto es simplemente el ejercicio... O sea, coquetea con otros sectores, decís vos. Muy distintos ideológicamente de donde ella estaba inicial. Yo no sé si a Villarruel le sirve esto para coquetear con otros sectores o simplemente va a terminar perdiendo adherentes. Porque, ¿a quién puede seducir? ¿A la derecha peronista? No lo sé. Es raro, es difícil que eso suceda.

Bueno, ahí está Victoria "Cleto" Villarruel en busca de un nuevo segundo nombre.