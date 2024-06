El recambio del recambio

Gabriel Rodríguez

La fecha FIFA de marzo, con los partidos ante Ecuador y Costa Rica inició la “segunda renovación” de la Selección Argentina, muy lejos por cierto de aquel arranque de ciclo tras el caótico Mundial de Rusia, en donde la palabra “renovación” no sólo incluyó a futbolistas, sino también de un estado de ánimo, de lazos humanos, de un compromiso y de pertenencia.

En esta oportunidad, las reglas del juego y del tiempo hacen que Lionel Scaloni meta mano en el plantel campeón del mundo. ¿Para qué? Para volver a intentarlo en la Copa América que se viene, defendiendo a más no poder lo obtenido en su cara a Brasil en 2021, y entonces comenzó con un “no va más” a jugadores que, así lo razona, le ayudaron a ganar la soñada tercera estrella en Qatar.

Argentina está en Estados Unidos, país en donde Scaloni comenzó su tarea como seleccionador interino – en setiembre de 2018- conjuntamente con un puñado de hombres que serían campeones en 2022: Armani, Rulli, Pezzella, Tagliafico, Acuña, Paredes, Palacios, Angel Correa y Lautaro Martínez.

A la hora de llamar a los 29 jugadores que conforman este plantel, se sabía de antemano que “Papu” Gómez había perdido consideración del seleccionador y de sus mismos compañeros, por cuestiones futbolísticas y de otras “non sanctas”. Juan Foyth no juega desde el 14 de diciembre pasado, luego de la operación del hombro y su ausencia es lógica. Pero la de salida de Paulo Dybala dispara comentarios, porque es el reemplazo natural de Messi y por su gran temporada en la Roma, con 13 goles en la Serie A y 11 de esos tantos en 2024. Y motivó que Scaloni expresara sentir “todo el dolor del mundo” por esa decisión.

La otra ausencia es la de Thiago Almada, pero en este caso porque jugará los Juegos Olímpicos de París.

Después del último amistoso preparatorio para la Copa América, el viernes próximo ante Guatemala en Washington, Scaloni debe tomar otra decisión: cortar a tres jugadores que sobran de una lista de 26 antes del 15 de junio, es decir cinco días antes del debut.

Hay tres arqueros, once defensores, siete mediocampistas y ocho delanteros. Si hablamos de dos por puesto, los tres de más podrían estar en la defensa en donde se encuentran dos laterales derechos –Molina y Montiel-, tres laterales izquierdos –Tagliafico, Acuña y Barco- y cinco centrales –Romero, Otamendi, Balerdi, Pezzella y Martínez Quarta-. Igual todo es explicable: el interrogante grande es el nivel de Montiel, por lo poco que jugó y un nivel físico no óptimo, por eso Martínez Quarta (central nato) también está pensado como lateral derecho, puesto que conoce de River. Pezzella es seguido bajo la lupa porque el 5 de mayo se fisuró el dedo chico del pie derecho y no terminó jugando. Y Acuña arrastra una molestia muscular, en un año en donde también se ausentó demasiado.

Ahora bien, con un Messi que por ahora no ha dado signos de dejar la Selección pero el tiempo pasa para todos; con un Di María que confirmó su despedida del equipo en esta copa, un Guido Rodríguez no tan indispensable y la edad de Armani y Otamendi, hace pensar que el recambio viene por ahí. Poco a poco se abren lugares en el equipo a otros y a nuevos jugadores.

Tanto Garnacho como Valentín Carboni y Barco son una realidad, pero hay más sangre joven. Así como un día apareció “Cuti” Romero, quizá sea el turno de Nehuén Pérez, defensor del Udinese y convocado por Scaloni para jugar de lateral en los amistosos de marzo.

Sin Dybala y con un Messi al que habrá que cuidar, el seleccionador lleva ahora a un zurdo en tres cuartos de ataque como Carboni, quien fue el 47° jugador en debutar en la mayor durante este período, entrando contra Costa Rica y que había deslumbrado con el Sub-20 en el Mundial de Argentina. Y hay otro de buen pie izquierdo como Buonanotte, quien se destacó en su debut el 19 de junio de 2023 ante Indonesia en Yakarta y ratificó luego con 25 minutos ante El Salvador este año.

Pero claro, Garnacho había sido el primero en fertilizar a la Selección después de Qatar, al intervenir en tres de los cuatro goles del Manchester United en el espectacular 4-3 ante Liverpool, en Old Trafford, para pasar a las semis de la FA Cup.

En la batería de pruebas cuyo horizonte es el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Scaloni dispone indirectamente de los Juegos Olímpicos, de una Sub-23 que dirige Mascherano y cuyos nombres son para envidiar: Echeverri, Varela, Paz, Beltrán, Luka Romero… el mismo Soulé si lo deja la Juventus… todos observados con buenos ojos por Scaloni quien junto a Aimar no pudieron clasificar a los Juegos de Sidney 2000 con el “dream team” que dirigió Pekerman en el Preolímpico de Brasil.

A nivel estructural, el proyecto de Selección está firme porque hay una idea madre de nutrir a la mayor con una camada que mostró credenciales en el Mundial Sub-20, con joyas como Romero y el mismo Carboni quienes por sentimiento eligieron a Argentina, pudiendo defender otros colores. Hay profesionalización, con tipos que jerarquizan su lugar como Romeo, Placente, Aimar y el propio Mascherano más allá de alguna que otra eliminación.

El recambio del recambio, un tema delicado si se piensa en que hay una gran cantidad de jugadores que van apareciendo en el firmamento de la oferta y hay que tenerlos en cuenta.