Cómo fue la pregunta a Cristiano Ronaldo, explicado por el mismo Sergio Levinsky

En la víspera de la gran final de la UEFA Nations League entre España y Portugal, el periodista argentino Sergio Levinsky se convirtió en el protagonista inesperado de la jornada al lanzarle una pregunta “matadora” a Cristiano Ronaldo que desató un revuelo mundial.

En una conferencia de prensa en el Allianz Arena, Levinsky interrogó al astro portugués sobre la posibilidad de jugar junto a Lionel Messi en Argentina, generando una respuesta que recorrió el planeta: “Me llamaron de Argentina”. La frase, dicha con una mezcla de sorpresa y picardía, puso a Boca Juniors, River Plate y al fútbol argentino en el centro de la escena global.

En diálogo con La Previa de Cadena 3, Levinsky relató los detalles de un momento que ya es parte de la historia del periodismo deportivo. “El contexto fue un poco raro”, comenzó, explicando que en las conferencias previas, como la semifinal entre Portugal y Alemania, había tenido que formular preguntas en inglés debido a las restricciones lingüísticas impuestas por la organización.

/Inicio Código Embebido/

???? El ‘TROLEO’ de CRISTIANO a un PERIODISTA ARGENTINO que le PREGUNTÓ por MESSI: RISAS en la SALA pic.twitter.com/Pe2WUDibGq — Diario AS (@diarioas) June 7, 2025

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, al tratarse de un duelo contra España, los periodistas lusos y españoles tuvieron prioridad, y Levinsky aprovechó el espacio reservado para el resto de los medios para lanzar su pregunta en español.

“Cuando me dieron la palabra, vi que Cristiano puso mala cara al escuchar el nombre de Messi. Pensé: ‘Otra vez Messi’. Pero rápidamente aclaré que no era lo de siempre, que quería preguntarle algo diferente: ¿qué pasaría si jugaran juntos?”, narró Levinsky. La reacción de Ronaldo, según el periodista, mostró a un Cristiano maduro, relajado y respetuoso, lejos del competidor feroz de antaño. “Se nota que tiene 40 años, está en otra etapa. Respondió con mucha educación, algo que no siempre fue así”, agregó, destacando la evolución del astro.

Un pasado de rivalidad, un presente de respeto

La pregunta de Levinsky no solo fue un golpe periodístico, sino también un reflejo de su profundo conocimiento del fútbol y de la histórica rivalidad entre Ronaldo y Messi. El periodista reveló una anécdota que ilustra la intensidad de esa competencia en los años de mayor auge entre Real Madrid y Barcelona. Colaborador del escritor Guillem Balagué en los libros Messi y Cristiano Ronaldo, Levinsky recordó cómo el portugués, en la época más álgida de su enfrentamiento con el argentino, llegó a referirse a Messi de manera despectiva en los entrenamientos, incluso nombrando a su perro con el apellido del rosarino.

“Menos mal que no se acordó de mí”, bromeó Levinsky, refiriéndose a un episodio en 2014, cuando cubrió un amistoso entre Argentina y Portugal en Old Trafford junto a Balagué. En ese entonces, la publicación del libro sobre Ronaldo, que incluía estas revelaciones, provocó que el jugador encarara al autor en la zona mixta. “Lo increpó por haber publicado esas cosas. Yo estaba al lado, pero por suerte no me reconoció”, confesó entre risas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, el Cristiano de 2025 parece estar en otra sintonía. Levinsky destacó la calidez con la que habló de Messi, incluso mencionando que su hijo, de edad similar al joven talento español Lamine Yamal, le recordaba al argentino por su apariencia. “Primero pensé que venía el Cristiano de siempre, pero no, fue respetuoso. Dijo que tiene mucha estima por Messi, algo que no recuerdo haberle oído antes en público”, señaló.

Una idea que ilusiona: Messi y Ronaldo juntos

La pregunta de Levinsky no fue improvisada. El periodista explicó que desde hace tiempo reflexiona sobre la posibilidad de ver a Messi y Ronaldo compartiendo equipo, un sueño que el marketing del fútbol aún no ha capitalizado.

“En un mundo con tanto negocio, nunca se les ocurrió juntarlos en un amistoso. ¿Qué pasaría si Messi le da una asistencia a Cristiano? ¿Quién patearía un tiro libre?”, se preguntó, alimentando la imaginación de los hinchas. La mención a un supuesto interés de Boca Juniors o River Plate, impulsado por rumores que vinculan al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con la idea de llevar a Ronaldo al club, añadió un condimento extra a la respuesta del portugués.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Estuve a punto de no ir a la conferencia por el cansancio, pero pensé: ‘Cristiano va a estar, tengo que ir’. Preparé varias preguntas por si me las sacaban, y por suerte me dieron la palabra”, relató.

Una carrera dedicada al fútbol

Con una trayectoria que lo ha llevado a cubrir mundiales, Copas América y torneos europeos, Levinsky es un referente del periodismo deportivo argentino. “Es un sacrificio tremendo quedarme una semana más en Múnich”, bromeó, antes de analizar el potencial de selecciones como España y Francia de cara al Mundial 2026, y el desafío que enfrentarán clubes sudamericanos como Boca y River en el Mundial de Clubes.