"A mi me gusta el modelo inglés": discusión y polémica por las S.A. en Argentina

“A mí me gusta el modelo inglés”.

La frase pronunciada en el 2022 por Javier Milei en una entrevista con Alejandro Fantino, provocó en los últimos días un tembladeral en el fútbol argentino con pocos precedentes. Casi todos los clubes del país, la Liga Profesional y la AFA se pronunciaron en contra del modelo de sociedades anónimas deportivas (las S.A.D.).

La discusión ganó una notoriedad inusitada en la última semana en el marco de la campaña presidencial de cara al balotaje, está claro, pero la discusión de fondo es una que sobrevuela la gran pasión de los argentinos hace varias décadas: ¿los clubes deben seguir siendo asociaciones civiles sin fines de lucro o pasar a un modelo de sociedades anónimas con capitales privados?.

El 20 de julio de 1998, el por entonces presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, expuso en una asamblea en AFA su proyecto para permitir las sociedades anónimas en el fútbol argentino. Era una idea que le había planteado a Julio Grondona en repetidas oportunidades, y el mandamás de la pelota había convocado a los dirigentes nacionales para que lo escucharan. A la hora de votar, Macri perdió 38 a 1. Cherquis Bialo recordó aquella jornada como una clase maestra de política de Grondona, que estaba en contra de la idea.

Aunque nadie acompañó su propuesta, el diagnóstico inicial de Macri no estaba errado: con el país sumido en una grave crisis económica, varios clubes argentinos se hundieron en la miseria a principios de los 2000. Entre quiebras y convocatorias de acreedores cayeron Quilmes, Ferro, Chaco For Ever, Juventud Unida Universitaria, Estudiantes de San Luis y Talleres. El caso más emblemático de todos fue el de Racing de Avellaneda, un gigante del fútbol argentino que, en las recordadas palabras de la síndico Ripoll, “dejó de existir”.

Florecieron en el país distintos modelos de “gerenciamientos”, y Córdoba no fue la excepción. El hincha de Belgrano recordará la gerenciadora “Córdoba Celeste”, que manejó al club durante 9 años a principios de siglo. Luis Manzanares, uno de los primeros integrantes de aquella sociedad anónima, destacó en diálogo con Cadena 3 que en aquel período el club volvió a “ser creíble”. El propio Mario Bolatti, que consiguió el ascenso como jugador durante aquella gestión, remarcó que se hizo un trabajo muy positivo para poner de pie al “Pirata” institucionalmente.

La Justicia dictaminó la quiebra institucional de Belgrano el 18 de septiembre de 2001. Tres años después, el 28 de diciembre de 2004, fue el turno de Talleres. El golpe institucional lo derrumbó también en lo deportivo, con el primer equipo cayendo hasta el torneo Argentino A. El suplicio terminó el 16 de noviembre de 2014, cuando los socios recuperaron el control del club y eligieron como presidente a Andrés Fassi. Así y todo, el propio Fassi fue cuestionado en sus inicios por su modelo de gestión, con una fuerte inversión de capitales extranjeros.

Talleres fue el único equipo de primera división que no se posicionó al respecto de las sociedades anónimas en la última semana. En el extremo opuesto se ubicó Instituto: su presidente Juan Manuel Cavagliatto fue uno de los primeros dirigentes en posicionarse a favor de las sociedades civiles. Lo hizo a través de redes sociales, donde aseguró que Macri "intentó asfixiar a los clubes" para habilitar las sociedades anónimas y que eso significaba “matar al fútbol”.

La postura anti sociedades anónimas bajó desde AFA y fue compartida de forma oficial por la Liga Profesional de Fútbol, pero fueron muy pocos los futbolistas que hicieron pública su opinión al respecto. Entre las personalidades que sí se posicionaron con un comunicado conjunto estuvieron Ubaldo Fillol, “El Negro” Enrique y Fernando Signorini, quien explicó su postura a Cadena 3: "Estamos en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas. Estos intentos vienen de larga data, y son una muestra de insensibilidad". Signorini agregó que la comparación con Europa no tiene sentido, porque son contextos diferentes.

El lujo del fútbol europeo, precisamente, es uno de los grandes argumentos de quienes defienden la llegada de las sociedades anónimas al fútbol argentino. La idea es que, con capitales extranjeros, los clubes puedan dar un salto económico que se refleje en mejor infraestructura, jugadores y espectáculo. El caso más mencionado es el del Manchester City, club que cambió radicalmente su historia, luego de ser adquirido por el City Group en 2008, a fuerza de petrodólares y refuerzos galácticos.

Sin embargo, hasta en Europa hay dudas con respecto a la desregulación total del mercado futbolístico. El club capitalista por excelencia, el Real Madrid, funciona como una asociación civil. Y Florentino Pérez, su presidente, dijo en más de una ocasión que le preocupaba la llegada de capitales extranjeros y los famosos clubes-estado, como el Paris Saint Germain potenciado por capitales de Qatar. Otros pesos pesados del fútbol europeo han defendido que, sin fair play financiero ni control a los empresarios, existe el riesgo latente de arruinar el equilibrio competitivo en el deporte.

Sociedades anónimas, asociaciones civiles, modelos mixtos… Hay experiencias positivas y negativas en distintas partes del mundo. Cada cuál elegirá destacar aquellas que le convengan para potenciar su argumento. Lo concreto es que, en un fin de semana electoral, en el que los argentinos eligen un modelo de país, la pelota también se metió en la discusión.

Narración de Raúl Monti. Texto y producción de Agustín González e Ignacio García Iturriza.