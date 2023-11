Luis Artime: “El club es de los socios; el comunicado es para dar tranquilidad"

En esta última semana, uno de los temas principales del fútbol argentino fue la pronunciación de los clubes respecto a la privatización de las instituciones y a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

La reacción de los clubes se dio luego de un video viralizado en el que el candidato presidencial opositor, Javier Milei, se pronunció a favor de la privatización de los clubes del fútbol argentino y le abrió las puertas a las SAD.

Ante esto, Belgrano y su presidente, Luis Fabián Artime, se pronunciaron en las redes sociales generando distintas respuestas en los hinchas y socios del club.

El Club Atlético Belgrano, tal como lo establece su historia, identidad y el estatuto de nuestra institución, ratifica su carácter de asociación civil. El destino del Club le pertenece a sus socios y socias. pic.twitter.com/1TSd65mUZs — Belgrano (@Belgrano) November 11, 2023

Artime habló en la previa del duelo ante Unión por la decimotercera fecha de la Copa de la Liga y se refirió a este tema que tanta repercusión generó.

“Estoy pensando si voy a ser candidato a presidente de nuevo o no. Vine a despilfarrar mi honor y mi apellido para enfrentar y poner a Belgrano lo más alto posible y todavía que te ataquen así, diciéndome que no haga política. No hago política”, comenzó el “Luifa”.

“Yo vine acá a laburar 24/7 por el club. El día que el socio no me vote, me iré a mi casa”, agregó el titular "pirata".

“Si yo me callaba, cuántos dirían 'che, Luifa abrió la puerta al azar'. Por eso me tengo que expresar como club popular que somos”, declaró Artime con respecto a la respuesta que tuvo el comunicado.

“Estoy defendiendo lo que es Belgrano: una sociedad civil sin fines de lucro. En varias asambleas yo ya dije que el club es de los socios. El comunicado es para dar tranquilidad”, explicó.

“No hubo apriete de Chiqui Tapia como dicen”, declaró Artime con respecto a algunas suposiciones que se dieron en las redes.

“No hice política ni para ser presidente. El que me tilda de político no conoce al Luifa. No soy massista ni soy mileista: soy Belgranista”, cerró el presidente del “Pirata”.