Arde la pelea por el descenso: seis puntos y nueve equipos en busca de salvarse

La pelea por el descenso en el torneo de primera división argentina despierta miedos y pasiones mientras nueve equipos buscan mantenerse en la máxima categoría.

Con la confirmación a Cadena 3 del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, de que un equipo del torneo deberá descender por tabla anual, además del ya descendido Arsenal por tabla de promedios, se encendieron las alarmas entre nueve clubes de la zona baja, que deberán sumar y esperar para que sus competidores no lo hagan en las últimas dos fechas restantes.

#Colón perdió 2 a 1 ante #Banfield en el estadio Florencio Sola y a falta de 2 fechas esta último en la tabla anual con 42 puntos, mientras que en la zona a tiene 17. El gol Sabalero fue marcado por Wanchope Ábila. Meza se lesionó. El Domingo recibirá a #Talleres desde las 14.30 pic.twitter.com/wii4JEQlQb — LA CENTRAL DEPORTIVA (@lacentrald_sf) November 7, 2023

Colón parece encontrarse ante el panorama más duro: con 42 puntos, se encuentra penúltimo en la tabla anual y sería quien está descendiendo a falta de dos partidos, que debe jugar ante Talleres como local y ante Vélez como visitante.

No obstante, su histórico rival, Unión (43), no se encuentra mucho mejor, ya que solo lo aventaja por un punto y deberá enfrentarse a Belgrano en Córdoba y a Tigre en Santa Fe.

¡Triunfo clave del Taladro en el Florencio Sola! @CAB_oficial superó 2 a 1 a @ColonOficial (Ábila) con doblete de Milton Giménez por la #Fecha12 de la #CopaSurFinanzas ?? 2023. pic.twitter.com/ohK5PmwWiK — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 7, 2023

A la mala situación de ambos se le agrega, además, la tensión que atraviesa la ciudad santafesina, pendiente de un posible partido de desempate en caso de que ambos equipos concluyan el torneo con la misma cantidad de puntos. Eso sí: el hipotético partido tendría que jugarse en cancha neutral.

A los dos de Santa Fe se les agregan varios equipos en situaciones similares: si bien Instituto, Banfield e Independiente sellaron su permanencia el pasado fin de semana, no es el caso de equipos como Gimnasia y Esgrima La Plata, Huracán, Sarmiento y Vélez, todos con 45, que no pueden alivianar esfuerzos restando aún seis puntos por disputarse.

¡Para volver a gritarlo juntos, #Banfield! ??????



?? Reviví los goles de Milton Giménez que nos dieron el triunfo ante Colón.#VamosTaladro ???? pic.twitter.com/okboHiUyqX — Club A. Banfield (@CAB_oficial) November 7, 2023

El "Lobo" se medirá con Atlético Tucumán en El Bosque, y visitará al "Taladro". El "Globo" deberá recibir al ya descendido Arsenal y viajar a Tucumán para medirse con el "Decano" en un duro partido. El "Verde" recibirá a Godoy Cruz y luego tendrá que visitar a Platense. El "Fortín", por su parte, tendrá que buscar puntos en La Paternal frente a Argentinos Juniors, y finalmente visitar al "Sabalero" en lo que podría ser una jornada definitoria.

Un poco más arriba en la tabla, pero sin aún haber sellado su salvación, Tigre (46), Barracas Central (47) y Central Córdoba (48) esperan no equivocarse para lograr la tan ansiada permanencia en la máxima categoría, que parecen tener en la palma de la mano. No obstante, con seis puntos a disputarse, las cosas no están selladas y deben buscar no perder en las fechas restantes.

? Por la Fecha 14 de la Copa Proyección, #Vélez visitará a @ColonOficial este domingo desde las 10hs en el Estadio Brigadier General Estanislao López, en busca de la clasificación a Cuartos de Final ????



? El partido será transmitido por la Plataforma de la Liga Profesional.



???????… pic.twitter.com/o9JhuJCjBi — Vélez Sarsfield (@Velez) November 5, 2023

Serán fundamentales los enfrentamientos que los equipos de la parte baja obtengan entre sí: Colón vs Vélez e Unión vs Tigre podrían ser partidos que determinen quién se queda y quién se va de la primera división argentina.

Es factible que haya que esperar a la última jornada del torneo para conocer los resultados, aunque existe una posibilidad de ni siquiera tener que hacerlo: de caer ante Talleres, Unión resultar triunfador ante Belgrano y en caso de que Gimnasia, Huracán, Sarmiento y Vélez sumen ante sus oponentes (ya sea por victoria o empate), el "Sabalero" perdería la categoría el próximo domingo.

No hay nada escrito: en un devaluado torneo argentino, la situación de la zona baja de la tabla resulta en una pelea apasionante para neutrales y angustiante para seguidores que puede tener, en este momento, nueve finales diferentes.

Informe de Camila Osorio