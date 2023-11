Scaloni se negó a opinar sobre el debate de las sociedades anónimas en el fútbol

En estos días se instaló en Argentina un debate sobre la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas al fútbol local.

Todo surgió a partir de una respuesta del candidato a presidente Javier Milei, en una entrevista con Alejandro Fantino: "A mí me gusta el modelo inglés, mal no les va".

A partir de eso, la mayoría de los clubes de las principales categorías del fútbol argentino, se pronunciaron en contra de las SAD y remarcaron: "Los clubes son de los socios".

En la conferencia de prensa llevada a cabo en el mediodía del miércoles, previo al encuentro ante Uruguay, Lionel Scaloni fue consultado y se negó a tomar postura: "No, en eso no me meto".

La respuesta de Scaloni cuando le consultaron qué opina sobre la privatización de los clubes. pic.twitter.com/8yhZLoRcAj — TyC Sports (@TyCSports) November 15, 2023

