"Si te quieren aumentar los precios, no comprés": ¿Así de simple es la cuestión?

Por Fernando Genesir

"Si te quieren aumentar los precios, no comprés". Ese fue el mensaje del gobierno ayer, en medio de la baja del dólar.

Bajó el dólar ayer y llegó a $1.100. Cae el dólar y se confirma que no hay ningún motivo ni cambiario ni tributario para aumentar los precios, dijo Fernando Blanco Muiño, quien es el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. Y salió ayer con este mensaje. ¿Se puede? ¿Es tan fácil?

"Si te quieren aumentar los precios, no comprés". ¿Se puede? ¿Lo hacen? ¿Te das cuenta si te aumentan los precios? ¿Tenés alternativas de ir a otro súper, a otro almacén, a otra panadería, a otra verdulería? ¿O es generalizado?

En Argentina no tenemos el hábito de que cuando nos aumentan los precios directamente no compramos. Y no lo tenemos básicamente porque vivimos en inflación desde hace décadas. Y entonces, bueno, vos podés no comprar la lechuga porque en su momento llegó a valer 7 o 9 mil pesos.

El tema es que cuando es generalizado, cuando aumenta todo porque la inflación alcanza a todos los productos, es difícil no comprar. Es difícil zafar de los aumentos. Por eso pregunto, ahora, en este contexto, si te quieren aumentar los precios, ¿podés no comprar?

El anuncio del fin de cepo se hizo el viernes 11 de abril. El lunes 14, todos estábamos con el pururu, listos para ver cómo abrieron los mercados. Abrieron los mercados a $1260, $1250 el dólar. Y en ese momento el ministro Caputo expuso con nombre y apellido a las empresas que subieron los precios hasta un 12%, rapidísimos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ahora, cuando baja el dólar o cuando baja la nafta, ¿bajan los precios? ¿Se retrotraen así de rápido los precios? El Presidente instó a no comprarles a los que aumentan. La semana pasada hubo supermercados que decidieron no convalidar subas de precios injustificadas. Ayer reafirmaron esa decisión.

De todas maneras, esta semana van a retomar las conversaciones con empresas proveedoras. La Cámara de Autoservicios Mayoristas expresó también su descontento ante lo que consideran subas injustificadas. Repito, ahora bajó el dólar. Bajó ayer. No vemos que se dispare.

Hay motivos para que sigan las subas o para que haya subas. Y se subieron la semana pasada, ahora que bajó el dólar. ¿Van a bajar los precios? Interesante como muestra lo de Santa Fe.

La Cámara de Kiosqueros y Almaceneros de Santa Fe dicen que llegaron listas de precios a los kioscos de Santa Fe con aumentos de hasta el 7%. Y ellos mismos dicen que no saben por qué.

O sea, si baja el dólar, ¿bajan los precios?, hasta acá no. Solo vemos que algunos retrotraen los nuevos precios, a lo sumo. Yo quiero saber si hay margen para no comprar, para no convalidar.

Mientras los que aumentan los precios se dan cuenta de que pusieron un precio para un dólar que hoy ya no está.

Sí, buscar opciones, sí. Uno siempre está buscando oferta, opciones, mejores precios, descuentos. Yo si el producto es caro no compro.

El tema es cuando esto es generalizado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/