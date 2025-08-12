Madrid innova con sistemas de agua inteligentes y prohíbe celulares en escuelas
12/08/2025 | 09:35Redacción Cadena 3
Este martes, la Comunidad de Madrid presenta dos iniciativas que marcan la pauta en innovación y educación.
Por un lado, se ha aprobado un decreto que prohíbe el uso individual de celulares, tablets y computadoras en escuelas de infantil, primaria y algunos cursos de secundaria, una medida que busca fomentar un entorno educativo más enfocado.
Por otro lado, la empresa Canal de Isabel II, responsable de la gestión del agua, está implementando contadores inteligentes conectados a Internet, una tecnología que ya beneficia a unos 800.000 usuarios, aproximadamente la mitad de la población madrileña.
Estos dispositivos permiten a los usuarios monitorear su consumo de agua en tiempo real desde sus celulares y recibir alertas personalizadas.
Humbelina Vallejo, subdirectora de Servicios Comerciales del Canal de Isabel II, destacó una funcionalidad clave para adultos mayores que viven solos: “Se puede establecer una alarma si no hay consumo a lo largo de un día en la vivienda, lo que puede ser un indicio de que ha ocurrido un accidente”.
Esta alerta notifica a los familiares, permitiéndoles supervisar el bienestar de sus seres queridos. Vallejo subrayó la utilidad de esta herramienta para personas vulnerables, brindando tranquilidad y seguridad a través de un sistema innovador.
Ambas medidas reflejan el compromiso de Madrid con la tecnología y el cuidado social, desde proteger la atención de los más pequeños en las escuelas hasta garantizar el bienestar de los mayores mediante soluciones prácticas.
Lectura rápida
¿Qué iniciativas presenta la Comunidad de Madrid? Se presentan un decreto que prohíbe el uso individual de dispositivos electrónicos en escuelas y la implementación de contadores inteligentes de agua.
¿Quién es Humbelina Vallejo? Es la subdirectora de Servicios Comerciales del Canal de Isabel II, quien destacó la funcionalidad de los contadores inteligentes.
¿Cuándo se presentan estas iniciativas? Este martes, se realizan las presentaciones de las iniciativas por parte de la Comunidad de Madrid.
¿Dónde se implementan estas medidas? Las medidas se implementan en la Comunidad de Madrid, afectando a escuelas y usuarios del servicio de agua.
¿Por qué se prohíbe el uso de dispositivos electrónicos en escuelas? La medida busca fomentar un entorno educativo más enfocado y proteger la atención de los más pequeños.