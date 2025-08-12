Madrid innova con sistemas de agua inteligentes y prohíbe celulares en escuelas

Por Fernando Genesir

Este martes, la Comunidad de Madrid presenta dos iniciativas que marcan la pauta en innovación y educación.

Por un lado, se ha aprobado un decreto que prohíbe el uso individual de celulares, tablets y computadoras en escuelas de infantil, primaria y algunos cursos de secundaria, una medida que busca fomentar un entorno educativo más enfocado.

Por otro lado, la empresa Canal de Isabel II, responsable de la gestión del agua, está implementando contadores inteligentes conectados a Internet, una tecnología que ya beneficia a unos 800.000 usuarios, aproximadamente la mitad de la población madrileña.

Estos dispositivos permiten a los usuarios monitorear su consumo de agua en tiempo real desde sus celulares y recibir alertas personalizadas.

Humbelina Vallejo, subdirectora de Servicios Comerciales del Canal de Isabel II, destacó una funcionalidad clave para adultos mayores que viven solos: “Se puede establecer una alarma si no hay consumo a lo largo de un día en la vivienda, lo que puede ser un indicio de que ha ocurrido un accidente”.

Esta alerta notifica a los familiares, permitiéndoles supervisar el bienestar de sus seres queridos. Vallejo subrayó la utilidad de esta herramienta para personas vulnerables, brindando tranquilidad y seguridad a través de un sistema innovador.

Ambas medidas reflejan el compromiso de Madrid con la tecnología y el cuidado social, desde proteger la atención de los más pequeños en las escuelas hasta garantizar el bienestar de los mayores mediante soluciones prácticas.