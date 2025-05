La historia del futbolista ciego Nahuel López: "Soy muy feliz, no me falta nada"

FOTO: La historia del futbolista ciego Nahuel López: "Estoy bien así, no me falta nada"

Nahuel López es jugador de fútbol y juega en la selección argentina de fútbol para ciegos, porque Nahuel no ve. Y me hizo un desafío, me invitó a venir a ver un entrenamiento, a ver una práctica. Y fui y estuve con Nahuel.

Me encontré con él, llegué al gimnasio y estaba entrenando a full con su entrenador, "el mono".

Verlo entrenar a Nahuel te dan ganas de ir rápido corriendo al gimnasio y entrenar todos los días del año. Uno dice, "pero este tipo, que es ciego, y que no ve todo lo que yo puedo ver, y se levanta a la mañana con unas ganas, con una alegría, con un optimismo, con una felicidad, y dice, me voy al gimnasio". Y entrena todos los días, de lunes a sábado, a la mañana, y después a la tarde, doble turno, a la mañana hace gimnasio, a la tarde hace fútbol.

Pero además de lo que hace, fui y me pegó un baile jugando al fútbol, porque primero yo me puse al arco, y él le pega como si viera, como si viera donde va a colocar la pelota. Está bien que yo no soy un gran arquero, pero de todas maneras, me llenó de goles.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La pregunta es, ¿cómo es jugar al fútbol para ciegos? Si lo tuvieras que contestar vos, ¿cómo es? Imposible, porque a mí ese fue el segundo desafío. Me dijo, "ponete una venda, no veas nada, y vení a jugar conmigo".

Por eso invito a que lo vean, porque es indescriptible lo que te pasa cuando vos te tapas los ojos, no ves nada, y tenés que jugar al fútbol, sacarle la pelota a un rival, patear al arco, dejar a alguno de los rivales del otro equipo en el camino.

Por eso invito a que lo vean, pero de todas maneras, algo de lo que nos dejó Nahuel, para que lo escuchen, de todo lo que dice, que tiene una fuerza, una energía, unas ganas, en una parte donde dice: "Yo la verdad que no sé si quiero ver, si estoy bien así, soy feliz así".

"Como todo en la vida hay que seguir, si el sueño de uno no le da miedo, realmente no es un sueño, mi sueño es jugar la pelota y vivir esto que es lo que hago, ser un deportista de alto rendimiento que es lo que soy, y todos los días voy a por eso", agregó.

Además, manifestó: "Yo antes de ser ciego, soy un deportista, soy una persona, puedo ser tu amigo, y después bueno, ciego. Así me percibo y vivo mi vida así, yo no puedo renegar de que soy ciego, tengo que vivir con esto, es lo que me toca".

Consultado sobre si quería operarse en algún momento, dijo que no sabía si quería ver. "No sé si quiero ver, estoy muy bien así, soy feliz así", concluyó.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/