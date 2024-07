Macri, campeón sudamericano de bridge, ordena sus cartas para la partida de 2025

Pablo Sirvén

La llegada de Mauricio Macri a Tucumán para el acto de Javier Milei el 9 de julio se produce en un momento muy delicado, tenso, de la relación de desaires y desplantes, ya diría, a esta altura, mutuos. Porque reclamó hacia viva voz de la coparticipación hace pocos días el expresidente.

Al Gobierno también lo dejó en una posición incómoda. Yo lo quería plantear a Macri como el campeón senior sudamericano de Bridge. Él está ordenando sus cartas para la gran partida del año que viene, porque en 2025 son las elecciones de mitad de mandato. Es una pasión que heredó de su padre, Franco Macri, que siempre tuvo muchos chisporroteos y tensiones y que Mauricio empezó a jugar profesionalmente después de dejar la presidencia.

Pero bueno, volvamos un poco a lo nuestro. ¿Qué cartas le están tocando a Macri ahora? Y pensando justamente en los comicios del año que viene, diría que tiene un juego muy complejo. Por el momento, porque desde que La Libertad Avanza se quedó con sus votantes en la segunda vuelta, y de lo que era Juntos por el Cambio, el PRO sería el que se encolumna más realmente con el oficialismo, es el que empuja más legislativamente, más que el radicalismo.

La suerte de Macri está atada, pero mal, a Milei. ¿Por qué digo pero "mal"? Es porque si a Milei le va muy bien el año que viene, quiere decir que la gente lo estaría bancando cada vez más, y en ese caso los méritos serían solamente de Milei. Y al PRO le tocaría seguir deslizándose hacia la intrascendencia.

Pero si a La Libertad Avanza le va mal, en la lista de los responsables Macri no se la va a llevar de arriba, no serán cogobierno, pero le van a imputar su apoyo y hasta toda la gente de su entorno que hoy está en el Gobierno, empezando por Luis Petri y Patricia Bullrich.

En ese sentido, Bullrich en estos últimos días fue justamente esa tensión que hubo, porque ella tiene la estrategia de querer que se funda prácticamente el PRO en La Libertad Avanza y el PRO "quiere" defender la independencia y desde ahí apoyar y conversar sobre alianzas puntuales.

Hoy va a estar llegando tarde Macri a Tucumán, veremos qué pasa. En su entorno no sabe muy bien qué le va a tocar o qué ubicación tiene. ¿Tiene que firmar el acta? No la tiene que firmar, no tenemos mucho detalle.

Habrá que estar muy atentos esta noche a la cadena nacional y ver el intercambio de si habrá abrazos, no abrazos, si hay miradas relampagueantes o no, y ver cómo sigue esto.

Mientras tanto, Macri sigue mezclando sus cartas hacia el futuro.

