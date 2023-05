Susana Ballesteros, la voz del GPS se lanza como cantante: "Soy casi argentina"

Susana Ballesteros es la locutora madrileña reconocida mundialmente por ser la voz del GPS; vive en Los Ángeles y se lanzó como cantante.

En diálogo con Cadena 3, admitió "ser casi argentina" debido a su cercanía con el país, y contó que su marido, su psicólogo, su productor musical y muchos de sus amigos son argentinos.

"Yo tengo ese alter ego que sabe todo pero en la vida real me oriento fatal", reconoció paradójicamente, y argumentó que manejar y orientarse en el municipio madrileño de Móstoles, de donde es oriunda, "es un quilombo".

Sobre su faceta artística, comentó que aunque siempre le gustó trabajar con la voz y que le "fascina" la locución, reveló que le daba "miedito" lanzarse como cantante.

"Soñaba con cantar para películas, para doblar al personaje en inglés también en la voz cantada, e hice algunas cosas de eso, pero componer mis propias canciones y lanzarlas era muy revelador para mí; luego fui destrabando eso, entendí que es mi voz, me relajé y me muestro al mundo como soy", explicó.

En ese marco, destacó que "cantar es otro nivel de satisfacción", en referencia a sus otros trabajos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre su rol como voz del GPS, contó: "Se graban párrafos enteros o frases aleatorias y después el algoritmo selecciona los fonemas. Antes se necesitaban muchas horas de grabación para poder clonar tu voz y que diga lo que quiere la computadora pero hoy por hoy en 15 minutos ya pueden clonar la voz".

Y amplió: "También está todo el tema de la inteligencia artificial, los derechos de los locutores, limitar, facturar, entre otras cosas".

Por otra parte, la experta en trabajar con las emociones de la voz reconoció que le "encanta" el acento cordobés.

Luego reveló que cuando conduce su esposo él pone una guía en el GPS que habla en inglés y tiene acento australiano; "y si conduzco yo me pongo el mío, ya me conozco, es una voz familiar y me gusta escucharme", completó.

Por último, invitó a escuchar una canción de su autoría que se estrena este miércoles, que se llama "Maravillosamente rara".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/